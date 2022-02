Per ottenere il mutuo dalla banca per acquistare casa, potrebbe bastare uno stipendio di 1.200 euro ma solo in questi casi

Considerate le condizioni favorevoli a cui le banche stanno concedendo i mutui, molti stanno pensando di acquistare casa. Infatti, tassi di interesse così bassi non si vedono oramai da tempo immemorabile, sicché sarebbe il caso di approfittarne. Pagare l’affitto mensile, infatti, non è meno oneroso. Tuttavia, ci sono delle condizioni che incidono sulla valutazione della banca circa la concessione o meno del mutuo. La prima distinzione fondamentale è quella che si fa in base al richiedente il mutuo. Sussiste, cioè, una differenza tra il single che intende acquistare l’immobile da solo e una famiglia monoreddito.

In questo secondo caso, infatti, il lavoratore avrà il coniuge e uno o più figli a carico, ipoteticamente. Ebbene, in entrambi i casi, per ottenere il prestito, occorre avere un reddito con cui sia possibile rimborsare il debito. Nella specie, generalmente, la regola è che la rata non debba superare il terzo dello stipendio.

Ipotesi di stipendio di 1.200 euro

Vediamo cosa accade nello specifico caso in cui si abbia una busta paga di 1.200 euro. Facciamo l’esempio pratico e i calcoli necessari per capire se con uno stipendio di questo importo la rata del mutuo sia sostenibile. Ebbene, in tal caso, la rata ipotetica non dovrebbe superare i 400 euro. Questo perché resterebbero in tasca al richiedente altri 800 euro, considerati da diversi istituti di credito la soglia di sussistenza minima.

Nel caso di unico reddito, con familiari a carico, per ottenere il mutuo dalla banca il calcolo diventerà più complesso. Cioè, anche in questo caso, la rata del mutuo non dovrebbe superare 1/3 dello stipendio. Tuttavia, in tal caso, va considerata la soglia minima di sussistenza per mantenere economicamente anche gli altri componenti del nucleo familiare. Quindi, mentre al single potrebbero bastare 800 euro residuanti dalla rata per condurre un’esistenza dignitosa, per la famiglia il discorso è differente. Questo perché il limite di sussistenza minimo sarà, ovviamente, più alto.

Per ottenere il mutuo dalla banca per acquistare casa, potrebbe bastare uno stipendio di 1.200 euro ma solo in questi casi

I parametri di valutazione delle banche, per una famiglia come quella descritta, saranno i seguenti. Con un coniuge e 2 figli a carico, il calcolo sarebbe:

800 euro per la sussistenza minima;

500 euro, ossia 250 per ciascun figlio a carico.

Per un totale di 1.300 euro. Pertanto, con una sola busta paga da 1.200 euro, una famiglia con 2 figli non potrà ottenere il mutuo dalla banca. Diverso a dirsi se, ad esempio, si avesse a disposizione un reddito di 1.800 euro, seppure monofamiliare. In tal caso, stando al calcolo anzidetto, sarà possibile ottenere il prestito, con una rata massima concedibile di 500 euro mensili. Sicché, con un tasso fisso dell’1%, la famiglia in questione potrà ottenere un mutuo di circa 130.000 euro, per una durata di 25 anni. La rata potrebbe essere più bassa, in caso di mutuo di durata trentennale. Se, invece, fosse necessario ottenerlo per un importo superiore, sarà necessario richiedere l’intervento di un garante. Questo risponderà in subordine, in caso di difficoltà del mutuante, a pagare le rate del mutuo.

