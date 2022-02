L’oroscopo per inizio marzo favorisce il segno dello Scorpione, che è di gran lunga il preferito dagli astri. Con lui anche la Bilancia. Per il Cancro, invece, si preannuncia un periodo complicatissimo soprattutto sul lavoro.

La fortuna della Bilancia

Per la Bilancia l’amore a fine febbraio e inizi marzo sarà molto positivo. Sarà un periodo di conferme e di complicità con il partner. La Bilancia vivrà momenti indimenticabili e potrebbe essere l’ora giusta per fare progetti audaci. Per i single sarebbe opportuno aspettare che terminino gli influssi degli altri astri, prima di intraprendere una nuova conoscenza.

Sul lavoro conviene invece darsi da fare e proseguire tenacemente nella realizzazione degli obiettivi che più stanno a cuore. Ormai manca poco al traguardo e le finanze ringrazieranno. Andrà mantenuta la concentrazione.

La salute andrà meglio se si riusciranno a tenere sotto controllo gli sbalzi d’umore e lo stress.

Meraviglie per il segno favorito a marzo insieme a Vergine e Capricorno mentre ecco chi dovrebbe completamente evitare l’ufficio

Marzo, invece, si prospetta un mese tutt’altro che gioioso per i Cancro.

In amore il cuore sarà litigarello e si potrebbero vivere emozioni negative. La gelosia non aiuterà a recuperare i rapporti incrinati, ormai in declino. Per i single, il lieto fine potrebbe davvero essere vicino. Le stelle indicano infatti il ritorno di una vecchia fiamma.

Sul lavoro il problema invece è serio. Il Cancro vivrà un periodo davvero impegnativo, ma la fatica verrà premiata se non si rovinerà tutto con il carattere permaloso che lo contraddistingue. Possibili promozioni in arrivo con qualche considerevole entrata monetaria.

Attenzione, poi, agli eccessi alimentari e agli sfoghi emotivi, che saranno i punti deboli principali. Imparare a rilassarsi è la chiave per superare i problemi e le paranoie.

Lo Scorpione

Infine, ecco le previsioni per il super favorito delle stelle, lo Scorpione.

Ci saranno meraviglie per il segno favorito dagli astri a marzo. Lo Scorpione sta attraversando, infatti, una fase riflessiva, che gli farà capire cosa conta veramente.

Si dovrà concentrare su questo senza farsi distrarre dalle persone sbagliate, sia in campo sentimentale che in quello professionale.

In amore lo Scorpione avrà modo di coltivare proprio gli aspetti che nella relazione attraggono. La dolce metà potrebbe richiedere qualche attenzione in più. I single potrebbero arrivare a un momento di svolta definitiva.

Buono anche il rendimento sul campo professionale. Questo momento di riflessione aiuterà a riflettere sui propri obiettivi e a centrarli. Unica nota meno brillante, la salute; lo Scorpione avrà bisogno di prendersi del tempo per sé.