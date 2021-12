Ecco quali sarebbero le banche più affidabili in Italia, secondo un incredibile sondaggio che esclude quelle più rinomate

I dati pubblicati dall’EBA (Autorità Bancaria Europea) mostrano dei segnali di ripresa delle banche italiane, dopo 2 anni di pandemia. Quindi, sulla scorta dei dati ufficiali, il settore sembra essere in netta ripresa, anche in punto di affidabilità. Tuttavia, non tutte le banche mostrano di avere il medesimo indice di solidità. In particolare, ecco quali sarebbero le banche più affidabili in Italia, secondo un incredibile sondaggio, che esclude proprio quelle più rinomate. L’indagine proviene da Altroconsumo, che si è basata anche sui dati desunti dall’EBA. Insomma, nonostante la crisi e la pandemia non ancora superate, ci sono dei netti segnali di ripresa. La situazione pregressa aveva preoccupato l’UE, anche a causa del forte indebitamento in cui erano incorsi privati e imprese. Questo faceva presagire la difficoltà, da parte delle banche, di recuperare i prestiti erogati.

Dopo questa premessa, giungiamo al punto nodale del discorso, che riguarda l’elenco e la classifica delle banche italiane più affidabili. L’aspetto più sorprendente è che si tratta di istituti di credito poco conosciuti, rispetto a quelli cui facciamo normalmente riferimento. Essi sarebbero:

Banca Santa Giulia, cui è andato il punteggio più alto in classifica;

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito, che si colloca al secondo posto;

Credito cooperativo di Anagni;

Banca di Arborea BCC;

BCC di Napoli;

Banco di Sardegna;

BCC G. Toniolo di San Cataldo. Essa ha incorporato la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli. Poi, la Società Cooperativa della Banca “Don Stella” di Resuttano e la Società Cooperativa e Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani;

BCC di Cassano delle Murge e Tolve;

Banca Promos;

Banca Malatestiana Credito Cooperativo.

Tra le banche più rinomate, vediamo quali sono affidabili

A parte le banche appena indicate, entrate a far parte della top ten degli istituti di credito, ve ne sono delle altre. Tra queste, troviamo alcuni importanti istituti di credito, che hanno superato il test positivamente, succedendo in classifica a quelli già indicati. Si tratta, in particolare, di: BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, che sono in assoluto tra le più famose banche italiane. Infine, altre due, che hanno ottenuto un ottimo punteggio, sono FinecoBank e Banca Mediolanum. In definitiva, la situazione generale delle banche è certamente migliorata rispetto al periodo immediatamente successivo allo scoppio della pandemia. Tuttavia, si registrano, comunque, delle differenze, tra quelle più efficienti e meno efficienti, anche nel rapporto con i clienti.

