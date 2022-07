Con il passare del tempo, lo stress dovuto alle alte temperature reca gravi danni alle piante. Le loro foglie cominciano ad appassire, ad arricciarsi e a manifestare sintomi di necrosi. I frutti invece si ustionano e non possono più essere venduti.

Proprio per questo è necessario prendere delle precauzioni per ombreggiare le piante dell’orto e difenderle dal caldo.

Uno dei rimedi più diffusi è l’utilizzo di apposite reti ombreggianti

In commercio sono disponibili reti aventi diverso potere ombreggiante: dal 5% al 95% di quelle in tessuto spesso di colore nero.

Se le piante da proteggere non amano particolarmente il sole è meglio ricorrere ad una rete con un altro potere ombreggiante. Un esempio di queste potrebbe essere l’orchidea. Per le verdure, in genere andrà bene una rete con una percentuale di quest’ultimo compresa tra 30% e 50%.

Le reti ombreggianti sono abbastanza larghe da far traspirare l’aria e proteggono le piante dall’eccessiva esposizione ai raggi solari e non soltanto. Infatti, sono utili anche in caso di grandine e forte pioggia, che possono a loro volta danneggiare l’orto.

Per ombreggiare le piante dell’orto e proteggerle dal caldo, ecco cosa fare

Un altro modo per difendere le piante dalla calura estiva è la rincalzatura. Questa pratica si usa anche in inverno, quando torna utile per proteggerle dalle basse temperature tipiche della stagione.

Consiste nel fare dei monticelli di terra attorno alla base della pianta. Quest’operazione si può svolgere a mano oppure aiutandosi con una zappa o un sarchiatoio, prelevando la terra dall’interfilare. In ogni caso, la rincalzatura permetterà di mantenere la terra umida più a lungo. Quando la si fa, bisogna accertarsi sia di non coprire le foglie della pianta sia che la montagnetta sia stabile e non crolli alla prima sollecitazione.

Durante il periodo estivo bisogna inoltre ricordarsi annaffiare più spesso le piante. Chi va in vacanza deve ricorrere ad un sistema che gli permetta di rifornirle frequentemente di acqua.

