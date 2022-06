Negli ultimi anni molte persone hanno cominciato a coltivare piante grasse, come l’aloe vera. Ciò è dovuto anche alla convinzione che abbiano bisogno di poca manutenzione e innaffiature.

Anche queste piante possono però essere facilmente infettate dai parassiti. Osservarle spesso è molto importante per rendersi conto di un’eventuale infestazione in corso e debellarla sul nascere. Così sarà possibile intervenire anche usando dei rimedi naturali e per niente costosi.

In questa guida tratteremo precisamente di come debellare la cocciniglia dalle piante grasse usando 3 rimedi naturali e 1 chimico.

La cocciniglia: uno dei più grandi nemici delle piante grasse e non solo

Questi insetti sono dotati di stiletti aguzzi con i quali penetrano all’interno dell’epidermide dei vegetali e ne risucchiano la linfa. Una sola cocciniglia non rappresenta un grande pericolo. Il problema nasce quando tanti di questi insetti infestano una sola pianta e non è difficile che ciò avvenga. Anche per questo è importante agire tempestivamente e cioè non appena se ne nota la presenza.

3 rimedi naturali e 1 chimico per eliminare la cocciniglia dalle piante grasse più cosa fare se queste hanno già subito danni

Quando gli insetti sono pochi, si può intervenire anche con un semplice bastoncino acuminato in legno oppure una pezza inumidita. Basterà usarli per rimuovere la cocciniglia dalle piante. In alternativa, passare un bastoncino di cotone o un pennello in un po’ di alcool denaturato e poi usarlo per spazzolare le foglie della pianta che sta subendo l’infestazione. Anche versarci sopra abbondante acqua è un buon modo per scacciare questi insetti, almeno quando sono ancora pochi.

Se l’infestazione è già in corso da un po’ di tempo ed è dunque più massiccia, è meglio intervenire con un insetticida anticocciniglia ad azione sistemica. Questi prodotti sono in grado di penetrare in tutte le parti della pianta e fungono da vera e propria barriera contro l’azione dei parassiti.

Come fare se una pianta è troppo danneggiata

In casi come questo, è invece necessario intervenire con la potatura delle parti della pianta che hanno subito più danni da parte della cocciniglia.

