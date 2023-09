Altro che Gratta e Vinci, ecco i numeri per il Lotto abbinati a 5 segni zodiacali per ottobre, novembre, dicembre e le ruote scelte dalla fortuna

Con la nascita di numerose lotterie il Lotto rischia di passare in secondo piano. Secondo alcune indagini il 60% degli italiani giocherebbe al Lotto il che dimostra che la sua popolarità è ancora elevata. È necessario però capire che al gioco dovrebbe essere destinata una minima parte dei propri risparmi. L’investimento è conveniente quando alla grossa vincita corrisponde una minima somma investita. Altrimenti il gioco non varrebbe proprio la candela. Facciamo quindi attenzione.

Cominciamo ad analizzare i numeri fortunati dei vari segni zodiacali per i prossimi 3 mesi che ci porteranno fino alla fine dell’anno. Per quanto riguarda il Sagittario il numero fortunato che dovrà essere preso come punto di riferimento è il 5. Questo numero dovrà essere utilizzato in combinazione con i soliti numeri legati a questo segno. Sono il 21, il 54, il 59, il 69 e il 72.

Il numero 5 è un numero ricorrente in questi mesi e lo sarà anche nei prossimi, anche per i Pesci che lo ritroveranno nelle fortune da vivere in campo sentimentale. Il numero 5 per i Pesci è da utilizzare insieme al 20, al 36, al 49, al 58 e al 69. A ottobre, novembre e dicembre molti intrecci tra Lotto e amore riguarderanno i 5 segni più fortunati.

Numeri chiave

Altro che Gratta e Vinci, il Lotto riserverà grandi soddisfazioni nei prossimi mesi. La Bilancia avrà nel numero 7 quello jolly da impiegare quando il caso lo richiede. Basterà un piccolo investimento senza esagerare per impiegarlo insieme al 10, al 24, al 36, al 59, al 69 e ottenere qualche frutto prelibato. Per i Gemelli il numero chiavare sarà il 4 che è anche uno dei numeri soliti fortunati per questo segno. Il 4 si abbina al 15, al 19, al 22 e al 65 per il segno della Bilancia.

Per lo Scorpione il numero vincente sarà il 3 come i mesi che rimangono alla fine dell’anno. Il 3 a ottobre, novembre e dicembre potrebbe fare la differenza insieme al 4, al 21, al 37, al 49 e all’82.

Altro che Gratta e Vinci, ecco il metodo per usare le ruote

Come scegliere le ruote da giocare? Affidiamoci ai sogni e agli oggetti che sogniamo più di frequente. Funziona in questo modo. Si prende la prima consonante dell’oggetto che abbiamo sognato e si abbina alla iniziale della ruota. Se sogniamo un orso allora la ruota sarà quella di Roma, se sogniamo un uccello la ruota sarà quella di Cagliari, se sogniamo la lana allora la ruota sarà quella di Napoli.

Proviamo a utilizzare anche i nomi dei 3 mesi che rimangono e che dovrebbero portarci fortuna. Per ottobre puntiamo sulla ruota di Torino, per novembre sulla ruota di Napoli, per dicembre sulla ruota di Cagliari. Usiamo prudenza e saggezza, la fortuna spesso bacia chi gioca 2 euro casualmente e il motivo è semplice. Chi cerca la fortuna con insistenza rischiando oltre il consentito non farà che allontanarla da sé. Riflettiamoci con attenzione.