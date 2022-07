Stirare non è certamente una delle attività preferite dalla maggior parte degli italiani. Soprattutto d’estate, quando il ferro da stiro può farci sudare e faticare ancora di più, molti preferirebbero evitarlo. L’intimo, gli asciugamani e le lenzuola si possono facilmente riporre senza stirarli. Ma alcuni ancora faticano a rimettere nell’armadio gli abiti con le pieghe. Sono soprattutto camicie e magliette a risultare più spiegazzate dopo il ciclo di lavaggio e potrebbe sembrare che stirarle sia imprescindibile. Ma in realtà non è così. C’è un trucchetto per non stirare che può tornarci utile soprattutto d’estate. Vediamo di che cosa si tratta.

Abbassiamo o eliminiamo del tutto la centrifuga

Per dei capi completamente lisci, senza pieghe e stropicciature, pronti per essere rimessi nell’armadio, cominciamo dalla programmazione del lavaggio. Avremo tutti notato che dopo la centrifuga i panni escono dalla lavatrice terribilmente spiegazzati. Anche se li appendiamo subito, avranno comunque bisogno di essere stirati. Ma è facile rimediare. Basta abbassare al massimo la centrifuga. Molte lavatrici ci permettono di abbassare la centrifuga fino a 400 giri o meno. Se abbiamo pochi capi, possiamo addirittura eliminarla. Ma perché questo trucco funziona?

Per non stirare più nemmeno magliette e camicie basta usare questo trucchetto quando programmiamo la lavatrice

Innanzitutto con una centrifuga più bassa i capi vengono sbattuti e spiegazzati molto meno. Inoltre, eviteremo i programmi che consumano più corrente elettrica. Ma il motivo per cui i capi che non vengono sottoposti a centrifuga non hanno bisogno di essere stirati è in realtà un altro. Se estraiamo i capi dalla lavatrice ancora intrisi d’acqua, sarà la forza di gravità a fare il nostro lavoro per noi una volta stesi i capi. Il peso delle fibre bagnate farà in modo che i capi si stirino da soli. Ovviamente, più sono bagnati i capi quando li stendiamo, migliore sarà il risultato finale.

Appendiamo i capi direttamente sugli appendiabiti

Per non stirare più nemmeno magliette e camicie basta abbassare al minimo la centrifuga quando programmiamo il lavaggio. Questo trucco torna utile soprattutto d’estate quando stirare è più faticoso e i capi si asciugano molto più facilmente anche senza centrifuga. Ma per semplificare ancora di più le operazioni possiamo usare un ulteriore trucco: stendere i capi direttamente sugli appendiabiti, che poi agganceremo ai fili dello stendibiancheria. In questo modo assumeranno subito la forma corretta, senza segni delle pinze e senza sformarsi. Avremo un bucato perfetto senza mai accendere il ferro da stiro.

Lettura consigliata

Svelato perché la lavatrice ci mette sempre più tempo del previsto per lavare