Se il mancato pagamento del bollo auto è un comportamento che espone solo a sanzioni e ammende, non pagare la polizza RC auto è ben più grave. Infatti si tratta della polizza sulla responsabilità civile obbligatoria per poter circolare con l’auto. Senza questo genere di assicurazione, l’auto non può circolare e si rischiano multe severe e perfino la confisca del veicolo. L’assicurazione RC auto in Italia è particolarmente costosa. In buona parte per via del meccanismo bonus malus delle assicurazioni, e poi per tassazione e tariffari. Ma esistono alcuni stratagemmi perfettamente legali per abbassare il premio, cioè il corrispettivo da pagare per avere la copertura assicurativa.

Come risparmiare sulla polizza RC auto obbligatoria seguendo quattro semplici consigli e sfruttando il libero mercato

Risparmiare sulla polizza RC auto è una delle cose che le famiglie italiane cercano con maggior frequenza. Lo dimostrano le ricerche in rete degli utenti che guardano al mondo delle compagnie online per trovare tariffe più economiche. E proprio la rete con le tante compagnie di assicurazione presenti, possono offrire risparmi considerevoli. È naturale che bisogna prestare attenzione per non incorrere in truffe e false assicurazioni. Ma le tariffe che girano in rete sono spesso, nettamente più basse rispetto a quelle che si trovano nelle agenzie assicurative fisiche sul territorio.

La possibilità di personalizzare la tariffa nel modo più libero possibile è un fattore che determina la differenza di premio tra la rete e le compagnie tradizionali.

Leggere bene il contratto è alla base del risparmio

Una compagnia di assicurazione deve fare i suoi interessi prima ancora che gli interessi del cliente. Più paga il cliente più guadagna la compagnia. Ecco perché meglio stare attenti e leggere il contratto. Il come risparmiare sulla polizza RC auto obbligatoria parte proprio da una attenta lettura del contratto. La polizza RC auto è quella che copre i danni che un veicolo può causare ai terzo, sia trasportati che non, sia a cose che a persone. Non è raro però che le compagnie, per far lievitare di più gli utili, inseriscano garanzie in più. Ci sono compagnie che propongono una copertura aggiuntiva, come può essere l’infortunio del conducente, promettendo uno sconto sulla RC auto. Ma alla fine il premio complessivo non può che salire, anche se la polizza RC auto così si implementa di una nuova garanzia.

Se le garanzie aggiuntive non servono, meglio evitare. Perché la terza via per risparmiare sulla polizza Rc auto è proprio l’inserimento nel contratto, solo delle garanzie che servono. Un automobilista che non ha altre persone che guidano l’auto, può utilizzare la guida esclusiva che abbassa il premio da pagare. Inutile inserire la garanzia assistenza stradale se questo servizio è offerto da tessere socio ACI o simili. Si tratterebbe di un servizio doppione che porta solo a pagare di più di premio.

Un concreto aiuto per chi vuole risparmiare

L’ultima soluzione per risparmiare è la polizza famiglia. Si tratta di della possibilità di collegare le altre auto o gli altri veicoli di una famiglia, alla polizza della prima auto. Recuperando così la stessa classe di merito della prima. Questo può essere fatto alla scadenza annuale del contratto, anche se si tratta di una auto assicurata da diversi anni.