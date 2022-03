Per aumentare il nostro benessere ecco come disintossicare e depurare il fegato quali sono i migliori alimenti per farlo velocemente e in modo naturale

È nel nostro interesse prenderci cura, come si deve, del nostro fegato. E non solo perché ci aiuta a smaltire le tossine e le sostanze nocive che siamo soliti produrre quando stressati. Se lui funziona bene, anche il nostro organismo ne beneficerà.

Un organo fondamentale per il nostro metabolismo. Grazie a lui, se a posto, possiamo godere delle proprietà migliori degli alimenti introdotti. Purtroppo, farci venire il mal di fegato non è solo un detto, per evidenziare una persona che ci dà fastidio. È anche una conseguenza di certi cibi ingeriti. O meglio, dell’abuso che ne facciamo.

Mangiare troppi fritti, bere molti alcolici e superalcolici, esagerare con i cibi saturi di grassi, fare incetta di cioccolato e dolci ricchi di zucchero. Sono tutte azioni che appesantiscono il nostro fegato. Così come bere troppo caffè. Per aumentare il nostro benessere, questo è un buon momento per disintossicare il fegato, sfruttando i cibi adatti.

Sono diversi gli alimenti che aiutano il nostro fegato a stare bene

Per fortuna, come ci suggerisce l’Humanitas, sono tanti gli alimenti che diventano alleati del nostro fegato. La frutta e la verdura di stagione, ad esempio, sono sempre da preferire. Dovremo imparare ad usare le spezie al posto del sale o, meglio ancora sarebbe, fare a meno di questo particolare condimento. Così come andrebbe mangiato cibo ricco di fibre, come riso, quinoa e grano saraceno. Infatti, come consigliano gli esperti, un buon piatto unico, a pranzo, potrebbe essere una pasta integrale con ceci, radicchio e pomodori, condita con olio extravergine.

Per depurare il fegato, dovremmo bere, ogni mattina, un bicchiere di acqua tiepida contenente il succo di un limone. Dovremmo assumerla almeno 15 minuti prima di fare colazione. C’è anche chi preferisce la curcuma per la sua azione protettiva delle cellule del nostro fegato, oltre che per le sue qualità antinfiammatorie.

Per aumentare il nostro benessere ecco come disintossicare e depurare il fegato quali sono i migliori alimenti per farlo velocemente e in modo naturale

Potremmo optare anche per delle bevande, fatte da noi, ad hoc. Un buon frullato, ad esempio, a base di arancia, limone e pompelmo. Hanno proprietà antiossidanti, preziose per eliminare non solo i grassi, ma anche le tossine dal corpo. Insomma, un mix utile per depurare il fegato. Le giuste dosi sono 2 arance e 2 pompelmi, 1 limone e mezzo cucchiaio di olio d’oliva. Ideale a colazione.

Anche un frullato ottenuto da una barbabietola e il succo di un limone farebbe al caso nostro. E, se proprio vogliamo esagerare, c’è chi suggerisce un beverone particolare. Dovremo prendere 1 pompelmo e 2 limoni e spremerli. Poi ci aggiungiamo dello zenzero grattugiato. Infine, frulliamo il tutto con 1 spicchio di aglio, 1 bicchiere di acqua e 1 cucchiaio di olio di oliva.