Il 2023 è stato un anno molto difficile per le azioni NEXI che sono arrivate a perdere oltre il 40% dai massimi annuali. Da fine ottobre, però, abbiamo assistito a un forte ripresa che ha portato le quotazioni a registrare un rialzo di oltre il 50%. La domanda adesso è, per NEXI il rialzo continuerà oppure con nuovo anno ritornerà a perdere quota?

I punti di forza e di debolezza

Tra i punti di forza di NEXI c’è che in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Inoltre, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Allo stato attuale, poi, la raccomandazione media degli analisti è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 10%.

Le buone notizie, però, finiscono qua. La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, la società agisce con multipli di utili elevati: 35,49 volte il suo utile netto per azione stimato per l’esercizio in corso. Anche in proporzione al valore del fatturato, il valore dell’azienda , valutato a 4,42 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.

Negli ultimi 12 mesi, poi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa. Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono NEXI è stato ampiamente rivisto al ribasso così come si è registrato un peggioramento della loro raccomandazione media.

Infine, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Per NEXI il rialzo continuerà oppure con nuovo anno ritornerà a perdere quota? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 20 dicembre a quota 7,41 €, in rialzo dello 0,22% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Da qualche settimana le quotazioni sono bloccate all’interno di uno stretto canale individuato dai livelli 7,19 € – 7,562 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Lo scenario al rialzo più probabile è indicato in figura.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Come approfittare delle offerte online e dei saldi post-natalizi per fare acquisti intelligenti e risparmiare un sacco di soldi