Ecco a sorpresa la città ideale italiana per chi ama il mare e cerca una nuova casa magari per l’età della pensione

Sempre più italiani si trasferiscono in città di mare all’estero per vivere gli anni della pensione. Eppure in l’Italia c’è una città di mare che potrebbe essere ideale per ricominciare una nuova vita. Ecco a sorpresa la città ideale italiana per chi ama il mare e cerca una nuova casa.

Sempre più italiani, in genere pensionati, decidono di lasciare l’Italia per trasferirsi in una località di mare all’estero. Vanno di moda il Portogallo e anche le Canarie, per il clima più dolce in inverno e più ventilato in estate. Eppure anche l’Italia è ricca di città di mare grazie ai sui 8.000 km di costa. Molte di queste offrono una qualità della vita che nulla ha da invidiare alle più famose località estere. Tra queste c’è una città importante, con un ottimo microclima, una buona qualità della vita e un costo delle case mediamente basso.

Ecco a sorpresa la città ideale italiana per un nuovo inizio sul mare

Genova è una città che ha molto da offrire a chi ama il mare e cerca una nuova casa dopo la pensione. La capitale della Liguria è infatti una città ricca di storia, cultura, natura e qualità della vita, che si affaccia su un golfo incantevole e ospita il più grande porto d’Italia. Genova è anche una città che ha saputo rinnovarsi negli ultimi anni, grazie a interventi di riqualificazione urbana e di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico.

Il capoluogo ligure offre la possibilità di godere della bellezza del mare e della natura, grazie alle sue spiagge, ai suoi borghi marinari e ai suoi parchi. Non scordiamoci che è al centro di una delle Regioni italiane che si affacciano sul mare più conosciute al mondo. Lungo la costa si possono trovare sia spiagge di sabbia che di sassi, sia libere che attrezzate, sia in città che nei dintorni. Tra le più belle ci sono quelle di Boccadasse, Arenzano, Pegli, Voltri, Sori, Recco, Camogli. Genova è anche il punto di partenza ideale per visitare le famose Cinque Terre, raggiungibili in treno o in battello.

Quanto costa comprare una casa nella città della Lanterna

Genova è una città che può essere una buona scelta per chi cerca una nuova casa dopo la pensione, perché offre una buona qualità della vita a prezzi accessibili. Secondo i dati di Immobiliare.it, il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita a Genova è di circa 1.600 euro al metro quadro. Il prezzo varia a seconda della zona ed ovviamente dello stato dell’immobile. Si va dai 3.400 euro al metro quadro per una casa nelle zone più prestigiose della città a meno di 1.000 euro per immobili in buona condizione me in zone meno richieste.

Per quanto riguarda gli affitti, il prezzo medio è di 8,50 euro al mese per metro quadro. Anche in questo caso, la zona più costosa è il Centro, con quotazioni di 11 euro al metro quadro. Ad Albaro, Sturla, Quarto e Sant’Ilario, quartieri richiesto perché sul mare, si può trovare casa in affitto a 10 euro al metro quadro. Nei quartieri meno prestigiosi, quelli lontani dal mare, la richiesta degli affitti scende fino a 6 euro al metro quadro.

Altro che Portogallo o Canarie, l’Italia potrebbe diventare una nuova meta

Ecco a sorpresa la città di mare dove potersi trasferire ma che molti non prendono in considerazione. Invece, Genova è una città che merita di essere scoperta e apprezzata da chi ama il mare e cerca una nuova casa dopo la pensione. Il capoluogo ligure è una città che offre storia, cultura, natura, qualità della vita e prezzi accessibili, in un contesto unico e affascinante.

