La notte degli Oscar ha sicuramente portato grandi sorprese e al centro del ciclone c’è Will Smith, attore statunitense di fama mondiale. Diventato famoso con Willy, il principe di Bel Air, quest’anno vince la sua prima statuetta dorata con un film ben accolto dalla critica. Si tratta di una produzione toccante orchestrata dal regista Reinaldo Marcus Green. Al suo centro c’è una storia basata su fatti reali ambientata nel mondo dello sport, che coinvolge nomi che sono ormai entrati nella storia. Infatti, forse il messaggio principale è che con la tenacia ed il coraggio si possono raggiungere risultati incredibili. Ecco perché la scelta della canzone “Be Alive” targata Beyoncé qui risulta particolarmente appropriata.

Trama del film

L’Oscar 2022 come miglior film è spettato a CODA – I segni del cuore, ma quello di migliore attore se l’è aggiudicato Will Smith. Le sue doti hanno brillato nel film drammatico Una famiglia vincente – King Richard. Questo si basa sulle vicende delle straordinarie tenniste Venus e Serena Williams e del loro padre e allenatore Richard Williams. Sarà infatti lui a credere più di tutti nel grande potenziale delle sue figlie. All’inizio degli anni ‘90 lui è un ex atleta e vive in California con la moglie e il resto della famiglia. Decide di dedicarsi anima e corpo all’allenamento delle sue figlie, portandole nei campi da tennis del loro quartiere povero.

A forza di cercare di convincere le alte sfere del tennis a dare un’occasione a Venus e Serena ,e grazie alla loro perseveranza, queste giovani ragazze diventeranno delle campionesse di livello mondiale. Richard però è autoritario e determinato, tanto che la sua ossessione per la carriera delle figlie peserà sulla sua relazione con la moglie.

Questo film con Will Smith vince il premio Oscar e racconta una storia vera da guardare subito sul divano

Il primo trailer è uscito il 28 luglio del 2021 cominciando a incuriosire il pubblico. Il film è poi apparso nelle sale il 13 gennaio di quest’anno. Dopodiché Will Smith ha continuato a ricevere premi, tra cui l’Oscar come miglior attore e il Golden Globe come migliore attore in un film drammatico. Oggi non possiamo ancora guardare gratuitamente il film su una piattaforma di streaming. È però disponibile on demand su Sky Primafila e a noleggio e in vendita su CHILI, Google Play, Apple iTunes e altri. È probabile che dopo i premi ricevuti diventerà disponibile anche per il grande pubblico. Questo film con Will Smith vale sicuramente l’attesa.