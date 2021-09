È fondamentale prendersi cura della propria salute e del proprio corpo, per sentirci bene fisicamente e mentalmente.

Inoltre, bisogna assicurarci di avere tutti i valori nella norma attraverso la prevenzione ed il controllo, facendo le analisi del sangue almeno una volta l’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra i valori da mantenere sotto controllo ci sono il colesterolo e la pressione alta, due importanti fattori che possono provocare disturbi dell’apparato cardiovascolare.

Per mantenere il giusto equilibrio è fondamentale integrare gli alimenti giusti, per esempio questi semi potrebbero aiutarci per abbassare colesterolo e pressione alta.

Ad ogni modo se i valori saranno superiori alla media, sarà proprio il medico di fiducia a decidere la cura più adatta da seguire.

Molti ignorano che quest’olio potrebbe favorire l’aumento del colesterolo buono e abbassare la pressione

L’olio di cui andremo a parlare è molto utilizzato in Austria, in Germania e in Romania ma in Italia è poco conosciuto e utilizzato.

Il suo colore è verde scuro, particolarmente profumato, con un gusto delicato che ci ricorda quello della nocciola.

Stiamo parlando dell’olio di semi di zucca che, come suggerisce il nome, si ricava dalla spremitura dei semi della zucca.

L’olio di semi di zucca è ricco di proprietà benefiche e di sostanze che potrebbero aiutarci a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Secondo alcuni studi quest’olio potrebbe favorire l’incremento dei valori del colesterolo buono e la riduzione dei valori della pressione arteriosa.

Per usufruire delle sue caratteristiche nutritive e organolettiche, l’ideale è utilizzarlo a crudo, come condimento di verdure, carne o pesce.

Per esempio, durante l’inverno è perfetto da usare sulla vellutata di zucca oppure sulle zuppe.

È altrettanto buono se utilizzato sulle bruschette per un gustoso aperitivo, perfette quando abbiamo ospiti a casa e vogliamo sorprenderli con qualcosa di sfizioso.

Molti ignorano che quest’olio potrebbe favorire l’aumento del colesterolo buono e abbassare la pressione, è sempre interessante provare prodotti nuovi.

Ulteriori informazioni

Essendo un olio, non dobbiamo esagerare con le quantità: in generale si dovrebbero consumare circa 30 grammi di olio al giorno.

Ci sono comunque diverse alternative in commercio, per esempio questo olio potrebbe essere perfetto per abbassare il colesterolo cattivo e trigliceridi.

Possiamo trovare l’olio di semi di zucca nei negozi di alimenti biologici, online, nelle erboristerie ma solo in alcuni supermercati.

È bene infine accertarsi che non sia stato sottoposto a trattamenti chimici e quindi che tutte le sue caratteristiche nutritive benefiche siano intatte.