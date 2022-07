Avere una bella pianta di limoni in giardino è il sogno di molte persone. Le piante di agrumi emanano un gradevolissimo profumo fresco. Strofinando un poco tra le dita le foglie, subito percepiamo quel tipico odore agrumato che ci porta – almeno con la mente – ai meravigliosi paesaggi della Costiera amalfitana. Ma non si tratta solo di un fattore decorativo del giardino. Avere una bella pianta di limoni in casa ci permette di avere a portata di mano frutti succosi. Il limone è un ingrediente estremamente versatile. Oltre che usarlo per la preparazione di molte ricette, lo possiamo sfruttare anche per le pulizie di casa, grazie alle sue potenti proprietà disinfettanti.

Del limone non si butta niente. La scorza grattugiata la si aggiunge molto spesso in creme e impasti di torte e biscotti. Potrà sembrare strano, ma addirittura anche con i semini del limone potremmo fare davvero tante cose. Chi ha un orto o un giardino e si diletta con la coltivazione di piante e fiori è sempre alla ricerca di consigli per ottenere risultati soddisfacenti.

Per limoni succosi ecco come curare la pianta in vaso e i consigli di giardinieri e vivaisti su annaffiatura e molto altro

La pianta di limone ama il sole. È bene scegliere una posizione che riceva la luce diretta del sole per almeno 6 ore al giorno. Tuttavia, appena portiamo a casa la piantina, sarebbe opportuno tenerla una settimana all’ombra così che possa cominciare ad acclimatarsi. Per quanto riguarda l’acqua, dobbiamo effettuare irrigazioni regolari in modo da mantenere il terreno sempre umido. Attenzione, però, a non inzupparlo troppo e, soprattutto, a evitare i pericolosi ristagni idrici. Proprio per questo motivo, si consiglia fortemente l’impiego di un vaso in terracotta con fori di drenaggio sul fondo.

Sempre per quanto concerne il vaso, scegliere un contenitore con diametro di minimo 35 cm. Il terreno da utilizzare deve essere leggermente acido. Con pH compreso tra 6 e 6,5.

Inoltre, ogni mese, bisogna somministrare alla pianta del fertilizzante liquido, ricco di ferro, manganese e magnesio. Molto utile anche il compost naturale costituito prevalentemente da bucce di banana e gusci di uova. Infine, in caso di rami secchi e/o malati, provvedere subito ad eliminarli. Così facendo, rafforzeremo ulteriormente la pianta. Dunque, per limoni grossi e succosi ecco come curare la pianta.

E in caso di parassiti?

La pianta di limone viene spesso attaccata da parassiti come la cocciniglia. Per proteggerla in tal senso, preparare una miscela costituita da acqua e olio di Neem, da vaporizzare sulle foglie una volta ogni 2 settimane circa. Questo rimedio antiparassitario è totalmente naturale. Protegge quindi la pianta senza fare alcun danno agli insetti impollinatori né all’uomo che si ciberà dei frutti.

