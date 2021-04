Dopo le vicissitudini delle ultime settimane per l’euro si avvicina il giorno del giudizio nei confronti del dollaro. Anche è stato ancora del tutto compromesso lo scenario che vede l’euro rafforzarsi nei confronti del dollaro con obiettivo almeno 1.3. Tuttavia le quotazioni si sono avvicinate a livelli chiave rotti i quali c’è il rischio concreto di tracollo della moneta unica europea. Quindi, per l’euro si avvicina il giorno del giudizio nei confronti del dollaro: o parte verso area 1.3 oppure si torna verso la parità

Se da un lato questo indebolimento potrebbe favorire le esportazioni e, quindi, la ripresa dell’economia. Dall’altro sono le motivazione che stanno spingendo l’euro al ribasso che preoccupano. Le difficoltà che i Paese europei stanno incontrando nel fronteggiare la pandemia da coronavirus non sono certamente un buon viatico per il rafforzamento dell’euro.

Il 2 aprle la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1759 in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,29%.

Sul settimanale non ci sono più dubbi ormai da settimane. Come già scrivevamo settimana scorsa, come si vede dal grafico, infatti, c’è stato un altro segnale di vendita in chiusura settimanale che rafforza quello precedente. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 1,1532. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 1,1124.

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,1936.

Sul mensile, invece, abbiamo avuto un segnale di vendita dello Swing Indicator che potrebbe far precipitare l’euro verso la parità col dollaro nel caso di una chiusura mensile inferiore a 1.162.

Sul trimestrale, invece, resta sempre valido lo scenario rialzista che vede l’euro diretto in area 1,3. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 1,146 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Time frame trimestrale