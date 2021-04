Quando si tratta di cibo, è risaputo che l’occhio vuole la sua parte. Se la cena ha un aspetto appetitoso, la si troverà anche più gustosa. Lo stesso può dirsi per l’odore: il profumo del proprio piatto preferito fa venire l’acquolina in bocca, ancor prima che ci si sieda a tavola.

Eppure, gusto, vista e olfatto non sono gli unici sensi che ci permettono di gustare il cibo. L’udito gioca la sua parte. Tanto che può addirittura essere sfruttato da ristoranti e negozi per influenzare le nostre scelte. Insomma, sembra incredibile, ma mangiamo anche con le orecchie: attenzione a non farci manipolare.

Ecco come l’udito influenza il gusto

Non si tratta di una diceria. Bensì di una scoperta scientifica. Infatti, numerosi studi si sono concentrati sul rapporto fra il gusto e l'udito. È emerso un fenomeno davvero affascinante: il nostro cervello associa alcuni suoni a sapori specifici.

In particolare, i suoni con un tono più elevato richiamano i sapori dolci. Quelli con un tono più basso, i cibi amari. Tanto che ascoltare una canzone con tonalità alta mentre si assaggia il cioccolato ne influenza addirittura il gusto: lo si percepirà come più dolce.

Questo significa che la giusta musica può far risaltare i propri piatti. Gli ospiti li apprezzeranno di più! Se tuttavia non si ha voglia di scegliere una playlist abbinata al cibo, è importante assicurarsi almeno che non ci siano rumori di sottofondo. Il rumore bianco, infatti, riduce la nostra capacità di distinguere i sapori. Ecco perché in molti lamentano che il cibo sull’aereo non sa di niente!

Attenzione alle tecniche per influenzarci

Anche i brand e i ristoratori sanno che i rumori possono influenzare i sapori. In particolare, i suoni dei cibi croccanti sono fra i più utilizzati per spingerci a comprare di più. D’altronde, tendiamo ad associare il rumore tipico di un cibo croccante all’idea di freschezza. Questo trucchetto è particolarmente utilizzato nelle pubblicità.

Ma non solo: viene sfruttato anche nel packaging. Perché i sacchetti delle patatine sono così rumorosi? Per farci credere che il loro contenuto sia più fresco e croccante! Se conosciamo queste strategie, possiamo evitare di farci manipolare.

