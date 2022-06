Tra gli sbocchi occupazionali nel pubblico impiego a volte trascurati da chi cerca lavoro, troviamo le Università. In buona fede si pensa che negli Atenei vi lavorino solo docenti, ricercatori e affini. Sicuramente sono la punta di diamante di questi centri di istruzione, ma non gli unici professionisti occupati.

Vediamo alcuni dei bandi attivi a cui candidarsi e la cui ricerca riguarda personale diverso dalla ricerca e/o docenza. Detta diversamente, per un posto fisso nelle Università anche con diploma e senza insegnare ecco alcune delle figure ricercate.

I concorsi pubblici già banditi da diversi giorni

L’Università di Bologna “Alma Mater” ricerca (G.U. n. 41 del 24 maggio) 3 unità (2 di cat. D e 1 cat. C) per l’area tecnica ed elaborazioni dati. Due posti sono prioritariamente riservati ai volontari militari e le selezioni sono per esami. Le domande vanno inviate entro il 23 giugno.

Sulla stessa Gazzetta troviamo poi gli estratti riguardanti:

3 posti cat. C per l’area amministrativa dell’Università di Milano, Bicocca. I posti sono riservati alle sole categorie protette (Legge 68/1999);

6 posti di cat. B, a tempo indeterminato, presso l’Università Tre di Roma per l’area amministrativa. Il concorso è per esami e anche in questo caso è riservato ai soggetti disabili (Legge 68/1999).

Invece sulla G.U. n. 42 del 27 maggio incontriamo gli estratti di 2 bandi riguardanti l’Università di Pisa (scadenza 27 giugno). Si ricercano 2 unità, di cui una di cat. C e una di cat. D, per l’area tecnica ed elaborazione dati.

Per un posto fisso nelle Università anche con diploma e senza insegnare occhio ai concorsi pubblici di questi 10 Atenei

Sulla G.U. n. 45 del 7 giugno incontriamo diversi bandi indetti dalla Federico II di Napoli e tutti con scadenza 22 giugno. Si ricercano:

26 posti di categoria D (con diverse riserve di posti ai volontari militari), a tempo pieno e indeterminato, in area amministrativa-gestionale. Le aree di riferimento riguardano quella del personale contrattualizzato, l’area relazioni con gli studenti, l’area contabile, l’ufficio pensioni etc;

10 posti di cat. C (3 posti riservati ai volontari FF.AA.), a tempo pieno e indeterminato, per l’area amministrativa. I futuri assunti si occuperanno di attività di progettazione o di rendicontazione dei progetti di ricerca.

L’Università di Firenze ricerca invece 6 unità (cat. D), di cui 1 riservato, a tempo pieno e indeterminato. Le arre interessate sono quella tecnica ed elaborazioni dati, l’area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi e informatici. Le istanze andranno inviate entro il 7 luglio.

Infine altri 2 posti (1 cat. D e 1 cat. B3) a tempo indeterminato sono offerti dall’Università di Pisa e i termini scadono l’8 luglio.

I posti indetti dalle Università per lavorare anche senza insegnare

Sulla G.U. n. 46 incontriamo un nuovo bando dell’Università di Firenze per 5 unità di cat. D (2 posti riservati ai militari volontari). I posti sono a tempo pieno e indeterminato e riguardano l’area amministrativa e gestionale. Per l’invio delle istanze di partecipazione c’è tempo fino all’11 luglio.

Sono 3, invece, i posti di cat. C e a tempo indeterminato per l’area biblioteche presso l’Università di Macerata. Le selezioni sono per titoli ed esami e le domande vanno inviate entro il 10 luglio.

In Sicilia l’Università di Palermo ricerca 4 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato per 4 diverse aree. Esse riguardano l’area risorse umane, affari generali, l’area ricerca e quella didattica e servizi agli studenti.

L’Università Politecnica delle Marche di Ancona ricerca 2 unità di cat. D a tempo pieno e determinato (12 mesi). Le risorse lavoreranno nell’area tecnica ed elaborazioni dati, di cui una ad Ingegneria dei materiali e l’altra al Centro per l’apprendimento delle lingue.

La scadenza delle istanze è per il 10 luglio, la stessa di quella riguardante l’Università di Trento per 2 posti (cat. D) sempre in area tecnica ed elaborazioni dati. In questo caso però le assunzioni sono a tempo indeterminato e un posto è riservato ai militari volontari.

