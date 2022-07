Per lavorare con il diploma di maturità in Lombardia ecco un’opportunità che scade ad agosto 2022

Vincere un concorso pubblico è una delle migliori prospettive per un diplomato. Serve, ovviamente, presentarsi alle prove con una preparazione adeguata a superarle. Le opportunità sono però importanti e nelle ultime settimane diversi enti hanno pubblicato bandi, con occasioni importanti.

Ad esempio, per lavorare con il diploma di maturità potrebbe essere un’opportunità importante questo concorso del comune di Cairate, in provincia di Varese.

4 posti disponibili per questo concorso pubblico

Il concorso pubblico, per soli esami, è finalizzato alla copertura di 4 posti come “Agente di Polizia Locale – Istruttore vigile”. Si tratta di posizioni a tempo pieno ed indeterminato, con posizione economica C1.

È specificato che:

a) il primo idoneo sarà assunto presso il Comune di Caraite;

b) il secondo ed il terzo presso il Comune di Fagnano Olona;

c) il quarto lavorerà nel Comune di Vedano Olona.

Per lavorare con il diploma di maturità in Lombardia

I 3 Comuni lombardi sono tutti in provincia di Varese. Si richiedono il diploma di maturità e la disponibilità al porto e all’uso dell’arma. Oltre, ovviamente, ad una serie di requisiti che sono specificati nel bando, come ad esempio la patente di guida tipo A e B (o superiore). Basta quella del secondo tipo, se conseguita prima al 26 aprile del 1988.

Per partecipare al concorso è prevista una tassa di 5 euro. La domanda di ammissione al concorso va presentate entro e non oltre le 12 dell’11 agosto 2022. Può essere inoltrata tramite PEC, consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune o raccomandata A/R.

Le prove previste sono una scritta ed una orale. Gli argomenti sono specificati nel bando e vanno da nozioni di diritto amministrativo all’accertamento della conoscenza di base della lingua inglese. Per accedere alla prova orale serve arrivare almeno al punteggio di 21/30, stesso necessario per superare quest’ultima.

La prova scritta è per il 26 settembre 2022 alle 10 e quella orale per il 3 ottobre alle 9.30. Le sedi saranno comunicate attraverso il sito istituzionale del Comune di Cairate, che dovrà essere monitorato per eventuali nuovi avvisi. Per tutti i dettagli legati alle procedure si invita a consultare il bando dove si troveranno tutte le informazioni specifiche.

Come scaricare il bando di concorso pubblico in pochi passi

Per accedere facilmente a tutta la documentazione relativa a questo concorso pubblico bastano pochi passi. Si dovrà, infatti, andare sul sito del Comune e poi selezionare “Amministrazione Trasparente” (nella home in basso). Da qui, sulla destra, si troverà la voce “Bandi di concorso”.

A quel punto ci si troverà davanti ad una schermata in cui non sarà difficile individuare il concorso pubblico per la copertura di 4 posti a tempo e pieno e indeterminato per agente di Polizia Locale. Cliccandoci sopra si accederà ad un’altra pagina dove sarà possibile reperire il modulo per l’iscrizione ed il bando.

Mancano, inoltre, pochi giorni anche per poter fare domanda di partecipazione da un altro concorso pubblico. Quello dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

