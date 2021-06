Quando si pulisce casa e si lavano i pavimenti, può esserci parecchio stress soprattutto se nel mentre passano i nostri pelosi lasciando le zampate. Quindi, dobbiamo ripassare più volte tenendo lontano i nostri animali in attesa che il pavimento si asciughi.

Inoltre, può essere ancora più stressante se notiamo che le zampate rimangono. In questo caso quale potrebbe essere una soluzione per risolvere questo problema? Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in un altro nostro articolo, avevamo parlato di alcuni rimedi per tenere casa pulita per chi ha degli animali.

I più tipici sono l’uso del sapone di Marsiglia che igienizza ed elimina le impronte, oppure il famoso rimedio dell’acqua tiepida e l’aceto.

Grazie alle sue proprietà sgrassanti e disinfettanti può essere efficace contro le macchie di ogni tipo come anche le zampate dei nostri animali.

Il rimedio per pulire i pavimenti che pochi conoscono

Questi sono i più classici ma nelle prossime righe, invece, vedremo un rimedio unico nel suo genere. Per lavare i pavimenti di casa in modo perfetto eliminando per sempre le zampate degli animali esiste questo rimedio che pochi conoscono.

Stiamo parlando dell’olio di eucalipto.

Questo rimedio è efficacissimo contro macchie ed aloni lasciati dai nostri animali e non solo. Infatti, è efficace anche contro le macchie causate da eventuali bisogni lasciati sul pavimento dai nostri pelosetti.

Il suo utilizzo è indicato proprio per rimuovere le macchie più intense. Inoltre, grazie al suo odore molto buono, toglierà in modo definitivo la puzza lasciata dai bisogni dei nostri animali. Lo si può applicare assieme ad un cucchiaino di acido citrico ed un po’ di acqua dopo aver utilizzato i rimedi sopra indicati per una pulizia più profonda e totale.

Alcuni accorgimenti da tenere sempre a mente

Ovviamente è bene tenere presente che prima di utilizzare qualsiasi prodotto per pulire i nostri pavimenti sono necessari certi accorgimenti. Il primo è quello di tenere sempre a mente le caratteristiche del nostro pavimento.

In questo modo si può scegliere un prodotto che non lo rovina. Il secondo accorgimento è anch’esso molto importante. Bisogna sempre consultare un veterinario per essere sicuri che il prodotto che useremo non faccia danni alla salute del nostro animale domestico.

Detto questo, quindi, per lavare i pavimenti di casa in modo perfetto eliminando per sempre le zampate degli animali esiste questo rimedio che pochi conoscono.