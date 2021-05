La gioia di godere della compagnia di un amico a quattro zampe è impagabile. Ogni tanto però bisogna riparare a qualche piccolo malestro. Succede infatti che cani o gatti possano lasciare le loro impronte sul pavimento appena lavato. Oppure accade, specialmente se sono ancora cuccioli, che lascino i loro “bisognini” in casa.

Per questo motivo vogliamo condividere con i nostri Lettori un trucchetto poco conosciuto ma infallibile.

Dunque chi ha un cane o un gatto deve assolutamente conoscere questo segreto per un pavimento sempre pulito e profumato.

Il primo passo

Il primo passo è un po’ noioso ma indispensabile. Bisognerà infatti far scomparire tutti i peli che svolazzano sul pavimento. Passare l’aspirapolvere è il metodo più veloce. Un ottimo risultato si può ottenere, evitando di consumare elettricità e di fare rumore, con i panni elettrostatici.

Passiamo al lavaggio

Quindi preparare una miscela di acqua tiepida e sgrassatore naturale. Suggeriamo di evitare prodotti chimici che potrebbero danneggiare il delicato olfatto dei nostri amici a quattro zampe. Fra i prodotti migliori nel rapporto qualità/prezzo c’è il sapone di Marsiglia. Si trova liquido, oppure in scaglie che si possono grattugiare.

L’ingrediente segreto

È questo il momento giusto per aggiungere il nostro ingrediente segreto: l’olio essenziale di eucalipto. Infatti pochi sanno che è davvero molto efficace per rimuovere le macchie, anche le più ostinate. Inoltre diffonderà nell’aria un piacevole aroma. Si elimineranno del tutto l’odore intenso lasciato da eventuali bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Inoltre non è dannoso per la loro salute.

L’errore comune assolutamente da non fare

Molti utilizzano la candeggina o l’ammoniaca con lo scopo di eliminare germi e batteri. Ebbene questo è un errore comune assolutamente da non fare. Infatti l’odore emanato da questi prodotti è molto simile all’urina dei cani e dei gatti. Dunque i nostri amici a quattro zampe, annusando il pavimento così trattato, immaginano che un altro loro simile abbia invaso il loro territorio, “segnandolo” appunto con i bisognini. La reazione più naturale sarà quella di comportarsi nello stesso modo, quindi di fare la pipì proprio lì dove si sente odore di candeggina e ammoniaca. Facile capire che è meglio non entrare in questo circolo vizioso.

In ogni caso è sempre meglio, se possibile, fare uso di prodotti naturali per salvaguardare la salute dei nostri cani e gatti.

