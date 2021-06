Svelata la pianta aromatica che non può mancare nell’orto accanto alle carote per ottenere un ottimo raccolto in una sola mossa

Avere la possibilità di crearsi un piccolo orto è una vera e propria ricchezza, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui la vegetazione fiorisce.

Per esempio, la carota non è un ortaggio difficile da coltivare, pur avendo bisogno delle giuste cure e attenzioni per crescere al meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, è anche molto versatile perché possiamo coltivarla ovunque e possiamo utilizzarla in cucina per la preparazione di diverse pietanze.

Svelata la pianta aromatica che non può mancare nell’orto accanto alle carote ottenere un ottimo raccolto in una sola mossa, vediamola assieme.

Consociazione

Mettere a dimora e abbinare alcune piante su un’unica area del terreno favorisce la qualità, migliora la crescita delle stesse ed aumenta il prodotto raccolto.

Inoltre, ci può essere d’aiuto nel caso dell’arrivo dei temutissimi parassiti e di eventuali malattie, per cui è fondamentale conoscere questo trucco.

Stiamo parlando del rosmarino, pianta aromatica dalle incredibili qualità ed immancabile spezia utilizzata per insaporire innumerevoli pietanze.

Ma non solo, il suo utilizzo va ben oltre, infatti averlo in casa con noi può esserci d’aiuto per risolvere svariate problematiche.

La sua presenza aumenta anche la resa del nostro raccolto perché allontana i coleotteri e le mosche delle carote, un problema da non sottovalutare.

Quando questa pianta è nei paraggi bisogna sapere che anche le lumache, sempre molto pericolose per l’orto, sono dissuase dal morderne le foglie verdi.

Benefici del rosmarino e dell’erba aromatica nell’orto

Il rosmarino non si può solo consociare solo a questo ortaggio ma a qualunque pianta della famiglia dei cavoli, come i cavolfiori o i broccoli.

Questi beneficeranno della sua presenza perché i loro germogli, vengono spesso attaccati da piccole falene bianche che invece saranno allontanate degli intensi olii del rosmarino.

Per esempio, se si ha un frutteto, le erbe aromatiche sono fondamentali, proprio perché queste non hanno bisogno di molti nutrienti.

Per chi non lo sapesse, il rosmarino è una pianta perenne ed è coltivabile anche tutto l’anno, con le giuste precauzioni.

Ecco stata svelata la pianta aromatica che non può mancare accanto alle carote nell’orto per ottenere un ottimo raccolto in una sola mossa, prepariamoci!

Approfondimento

Bastano poche e semplici mosse per salvare una pianta di rosmarino in fin di vita