Le vacanze in campeggio sembrano tornate di moda negli ultimi anni, complici anche le difficoltà economiche di molte famiglie che non possono permettersi un hotel. Ma il campeggio ha indubbiamente il suo fascino. Si sta a contatto con la natura, lontano dalle distrazioni e dalla maggior parte della tecnologia. Ma per andare in vacanza in tenda, occorre essere ben organizzati. E c’è un oggetto in particolare che può renderci la vita immensamente più facile, che non dovremmo dimenticare a casa se non vogliamo perdere tempo in seguito. Vediamo di che cosa si tratta.

Funziona a energia solare

Parliamo del comodissimo caricatore portatile a energia solare. Se ne trovano di diversi tipi in giro, da quelli formato tascabile, fino a veri e propri pannelli solari. Il funzionamento è molto semplice: esponiamo il caricatore al sole e ci attacchiamo il nostro telefono, in modo che possa caricarsi senza bisogno di una fonte di elettricità. I vantaggi di questo metodo sono chiari. Anche se in campeggio probabilmente passeremo la maggior parte del tempo lontano dagli schermi, sarà comunque indispensabile avere il cellulare sempre carico. Un caricatore solare ci permette di non perdere tempo alla ricerca di una presa, soprattutto se ci troviamo in un posto isolato. Ma questa non è la sua unica funzione.

Per la vacanza in tenda è questo l’accessorio più indispensabile

Il caricatore solare ha spesso anche la funzione batteria. Funziona come una power bank, ma ad alimentazione solare. In questo modo, potremo caricare il nostro cellulare anche di notte, per la massima comodità, e non restare mai con il telefono scarico. Ma il caricatore solare non è utile soltanto per i telefoni.

Funziona anche con computer e lampade

Oggi esistono anche caricatori solari per il nostro PC. Ovviamente dovranno avere una capacità di carica maggiore, e quindi saranno più grandi e più ingombranti. Ma chi si è mai trovato con il computer scarico e senza caricatore sa benissimo quanto possa essere prezioso un computer che funziona. Non solo, oggi esistono anche molte lampade a energia solare.

Il modo migliore per essere indipendenti durante un campeggio

Per la vacanza in tenda è fondamentale portarsi dietro oggetti a energia solare. Oltre al caricatore, possiamo anche investire in lampade a energia solare, ventole a energia solare, e addirittura piccoli scalda-acqua a energia solare. Una manna dal cielo quando si è lontani dalle prese di corrente.

