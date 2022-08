Gli appassionati di oroscopo già sapranno che non tutti i segni zodiacali sono uguali. Il carattere di ognuno dipenderà molto dalla inclinazione personale, ma le stelle potrebbero comunque influenzare. Infatti, pensando alle peculiarità del proprio segno zodiacale, sarà successo di riconoscersi in alcune caratteristiche particolari. Un Leone, infatti, sarà molto diverso da una Bilancia. Non bisognerà prendere alla lettera queste differenze perché, come si scriveva, molto dipenderà anche dalla personalità di ognuno. Tuttavia, è innegabile che esistano segni zodiacali più irosi di altri e alcuni che tenderanno ad essere parecchio narcisi. Oggi si cercherà di capire, invece, quali sono i segni con più cattiveria in corpo rispetto agli altri. Tra i più cattivi troviamo il Cancro, il Leone, i Pesci e lo Scorpione.

Oltre al Leone ecco i 3 segni zodiacali più cattivi e vendicativi

I Leoni sono molto orgogliosi e odiano essere contraddetti, per questo motivo cercheranno di fare prevalere la propria opinione con tutte le loro forze. Meno vendicativo di altri segni zodiacali, il Leone tenderà a tagliare via dalla sua vita tutti coloro che non soddisfano le sue aspettative. Infatti la migliore vendetta per questo segno è quella che lo porta a scomparire, eclissarsi completamente dalla vita di quelli che erano suoi amici o partner. Sparire senza una spiegazione porterà gli altri a porsi delle domande e, magari, scusarsi se lo ritengono necessario.

Cancro

Il Cancro è uno dei segni che più viene considerato cattivo all’interno dello zodiaco. Un segno dal carattere insicuro e lunatico che potrebbe agire con cattiveria nei confronti degli altri. Questo accadrà specialmente se provocato. Molto protettivo nei confronti di famiglia e amici, è decisamente meglio non infastidirlo per evitare reazioni anche dopo molto tempo.

Scorpione

Ai primi posti tra i segni più cattivi dello zodiaco c’è lo Scorpione. Un segno molto concentrato su se stesso che non si farà scrupoli ad asfaltare chiunque si ponga tra lui e l’obiettivo prefissato. Una delle caratteristiche principali dello Scorpione è proprio la sua capacità di vendicarsi anche tempo dopo aver subito un torto.

Pesci

Il segno dei Pesci può apparire molto gentile in alcuni frangenti, mentre in un lampo potrebbe trasformarsi in veramente cattivo. Molto difficili da prevedere le reazioni che questo segno potrebbe avere in seguito a determinati comportamenti altrui. Per questo motivo sarà bene sempre fare attenzione a non infastidire eccessivamente i Pesci. Quindi, oltre al Leone ecco i 3 segni zodiacali più cattivi da cui bisognerà guardarsi.

