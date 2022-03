Frigorifero e dispensa contengono quelle materie prime senza le quali non sarebbe possibile cucinare praticamente nulla. Fra questi è possibile trovare il latte che, con un po’ d’inventiva, può diventare panna o una bevanda degna del bar.

In realtà, esistono almeno 5 modi diversi di montare il latte, ma uno fra tutti è veramente il più semplice e veloce. Quindi, ecco come scegliere il metodo che fa al proprio caso e come usarlo per realizzare delle ricette golosissime da bere o da mangiare. E non si tratta del solito cappuccino, come molti potrebbero pensare.

Basta questo trucchetto per montare il latte e renderlo l’ingrediente principale di un’appetitosa torta alle mele o trasformarlo in panna

Molte macchine da caffè sono dotate di lancia a vapore e questo si dimostra uno strumento sicuramente utile per ottenere un latte montato.

Esiste, poi, lo strumento apposito per svolgere questa funzione, ovvero il montalatte. In commercio se ne trovano davvero diversi, che montano il latte in consistenze diverse e, persino, da freddo.

Se scaldiamo il latte pochi minuti sul fuoco, potremmo anche montarlo usando le fruste elettriche o il frullatore a immersione.

Altrimenti, è un valido aiuto anche il frullino schiumalatte, normalmente venduto a un costo irrisorio.

Ma se usassimo una semplice bottiglia o un barattolo di vetro?

La verità è che basta questo trucchetto per montare il latte, senza usarne nessuno dei precedenti strumenti. Basterebbe versare 100 millilitri di latte freddo o tiepido in una bottiglia di vetro, chiuderla e agitarla per 20 secondi o fino alla consistenza schiumosa desiderata.

Un ingrediente molto versatile

Possiamo usarlo anche per golose bevande come il Golden Milk, preparato con latte vegetale, curcuma, miele e zenzero. Oppure, montare 120 millilitri di latte con 5 grammi di zucchero a velo, 5 di vaniglia e 5 di gelatina. Otterremo una panna montata fatta in casa, perfetta con i dolci.

Ma per farne una torta di mele occorreranno:

5 mele;

300 grammi di farina;

un bicchiere di latte di kefir;

un bicchiere di zucchero;

3 uova;

10 grammi di lievito;

100 millilitri di olio.

Basterà mescolare uova, zucchero e olio e aggiungere il bicchiere di latte di kefir montato freddo con uno dei metodi prima elencati. Poi, aggiungere la farina poco per volta e compiendo questo gesto, il lievito e le mele a fette. Distribuire tutto in una teglia e infornare a 170° C per 40 minuti, in forno preriscaldato. Ecco una torta di mele soffice, alta e spugnosa.

