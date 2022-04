Uno dei dolci più semplici e deliziosi da realizzare in poco tempo è sicuramente la crostata. Ognuno di noi ha il proprio modo di prepararla, anche se ogni tanto è anche giusto variare e sperimentare, utilizzando ingredienti inusuali. Ad esempio, per questa ricetta, utilizzeremo una farina molto particolare, ossia quella di riso. La farina di riso, come riportano alcuni studi, sarebbe molto salutare ed energetica. Infatti, è priva di glutine e fornirebbe un lento rilascio di glucosio nel sangue, assicurando energia per molto tempo.

Per realizzare questa deliziosa crostata salutare ci serviranno:

250 g di farina di riso;

125 g di zucchero semolato;

1 uovo;

120 g di burro freddo;

scorza di limone;

120 g di confettura di fragole;

albume;

120 g di confettura di pesche;

sale.

È davvero così deliziosa questa crostata, che tutti chiederanno il bis una volta assaggiata

Innanzitutto, prepariamo la pasta frolla con farina di riso. Per prima cosa, inseriamo in una ciotola lo zucchero semolato e il burro freddo, appena estratto dal frigorifero, tagliato a cubetti. In alternativa, possiamo utilizzare altri ingredienti più salutari, anche se la crostata potrebbe subire dei cambiamenti nel sapore. Quindi con una frusta elettrica montiamoli ad una velocità moderata, per non scaldare troppo gli ingredienti. Poi, uniamo la scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale e l’uovo intero e mescoliamo il tutto. Ora non ci resta che aggiungere la farina di riso setacciata e continuare ad impastare, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Avvolgiamolo in una pellicola trasparente e riponiamolo in frigorifero per circa 30 minuti per farlo riposare. Dopo circa 15 minuti, accendiamo il forno a 180 gradi in maniera tale che possa riscaldarsi mentre rifiniamo la nostra crostata. Trascorso il tempo necessario per il riposo del panetto, con un mattarello stendiamolo leggermente, così da inserirlo meglio nella tortiera. Per questa crostata, possiamo utilizzarne una quadrata, con il lato di 15 cm. Una volta rivestita quest’ultima con della carta forno, foderiamo la base con la pasta frolla, modellandola dall’interno. Poi foderiamo anche i quattro bordi ed infine creiamo una striscia rettangolare al centro della tortiera che fungerà da “separatore”.

Ancora un ultimo passaggio e poi il nostro fantastico dolce sarà pronto da cuocere

Bucherelliamo con una forchetta il fondo della crostata e versiamo la confettura di fragole nel lato sinistro e quella di pesche nell’altro. Con la pasta avanzata possiamo creare delle decorazioni da adagiare sulle confetture. Ora non dobbiamo fare altro che spennellare la parte superficiale della pasta con dell’albume ed infornare la crostata per almeno 25 minuti. Una volta pronta, lasciamola raffreddare per qualche minuto prima di mangiarla. Sarà veramente un grande successo perché è davvero così deliziosa questa crostata, che tutti resteranno a bocca aperta.

