Per i mercati si riparte al rialzo? Focus su ENI

Per quanto riguarda l’inflazione e i tassi di interessi sembra che si proceda alla giornata. Alcuni dati macroeconomici sembrano avvicinare i tagli, altri allontanarli. Vediamo cosa accadrà in questi giorni. Per i mercati si riparte al rialzo? Leggeremo nei prossimi paragrafi quali sono i livelli di prezzo che ci potrebbero aiutare nel decifrare l’attuale situazione grafica. Oggi però ci vogliamo iniziare a sbilanciare con una prevsione di più ampio respiro: a nostro parere a luglio i prezzi saranno inferiori agli attuali. Procediamo per gradi.

Focus su ENI

ENI sta valutando la cessione di quote in progetti petroliferi e gasiferi promettenti, come quelli in Costa d’Avorio e in Indonesia, per finanziarne lo sviluppo. Questa strategia, guidata dall’AD Claudio Descalzi, mira a creare entità separate, denominate “satelliti”, focalizzate su specifici settori di business, al fine di attirare diversi tipi di investitori, inclusi fondi infrastrutturali e di private equity. Questi satelliti consentirebbero agli investitori di scegliere con maggiore precisione dove investire, concentrandosi sia sul settore tradizionale del petrolio e del gas che sulla transizione energetica.

L’obiettivo è mostrare il potenziale dei nuovi business, che potrebbero inizialmente faticare a competere con le attività tradizionali di petrolio e gas. La società prevede di ottenere fondi attraverso la quotazione o la vendita di partecipazioni nei suoi satelliti legati alla transizione energetica, oltre a finanziare ulteriormente i suoi business upstream. Questa strategia potrebbe portare a una maggiore flessibilità nella struttura societaria di ENI e potrebbe stimolare al rialzo il prezzo delle sue azioni.

Studio del grafico e raccomandazioni degli analisti

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 21

Ultimo prezzo di chiusura 15,18 EUR

Prezzo obiettivo medio 16,84 EUR

Differenza / Target Medio +10,94%

In base al consenso degli analisti, come risulta dal sito Marketscreener, le azioni ai prezzi attuali, sarebbero sottovalutate del 10,94%.

A livello grafico, i prezzi, da inizio anno hanno segnato il minimo a 13,764 e il massimo a 15,816. Sul time frame giornaliero e settimanale, i prezzi sembrerebbero pronti per uno slancio rialzista. Tale pattern sembra più evidente sul time frame settimanale, dove le medie dell’Alligator Indicator incoraggerebbero questa ipotesi. Nuovi ribassi sotto 14m65. La prima resostenza è posta in area 15,816.

Per i mercati si riparte al rialzo? I livelli di breve termine da monitorare

La seduta di contrattazione del 13 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.888

Eurostoxx Future

5.073

Ftse Mib Future

34.377

S&P500

5.222,68.

La tendenza, come viene letta dai nostri algoritmi, nella scorsa settimana sarebbe ritornata rialzista: nuovi ribassi invece, con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli di prezzo

Dax Future

18.161

Eurostoxx Future

4.900

Ftse Mib Future

33.225

S&P500

5.142.

Oggi potrebbe essere decisivo.

