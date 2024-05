5 attrezzi pratici ed economici da avere nella tua home gym per allenarti in casa

Egli è poi una vergogna invecchiarsi per trascuratezza prima di aver veduto se stesso quale sarebbe, quando bellissimo di corpo e validissimo divenisse. Ma non può vedere queste cose un uomo che le trascura. Ora queste non si presentano spontaneamente.

Nei suoi Memorabili, così Senofonte scrisse di Socrate.

Fra un mercato e l’altro, un foglio di excel e un caffè, il tempo per sé stessi è poco e rimanere costantemente seduti è problematico. Una vita sedentaria può avere conseguenze negative di vario genere e nulla è più frustrante del vedere la bilancia salire.. specie quando, in ufficio, ci eravate entrati con qualche chilo di meno.

Se non siete particolarmente amanti dei risultati della vostra bilancia né dei vari rischi fisici, o avete semplicemente voglia di tornare a vedervi come un dio greco dopo la pompata in palestra, vi consigliamo di porgere l’altro tricipite e di guardare per bene al tempo che avete a disposizione.

5 attrezzi per la palestra in casa

Panca regolabile multifunzione Yoleo

Poco ma sicuro, al di fuori del semplice tappetino per yoga, uno strumento che si rivela sempre necessario per la maggior parte degli esercizi è la base d’appoggio solida.

Utilizzare una panca multifunzionale è ciò che serve, specie se permette di utilizzare altri attrezzi in maniera coerente con ciò che vogliamo lavorare, full-body o meno. La Yoleo si regola in 16 posizioni, ha pedali antiscivolo ed è imbottita, in modo che si pulisce con un nonnulla. Oltretutto, ha il supporto per la testa, che in diverse panche manca e manda a vanvera la compostezza di diversi esercizi. Ed è pieghevole, in 3 secondi.

Ruota addominale EliteAthlete

Per quanto lo spot reduction non esista, ossia la credenza che (per ignoranza) assume la capacità di poter ridurre specificatamente il grasso in una zona del corpo lavorando solo quella, la scienza detta ben altro. Ridurre il peso corporeo include anche il grasso, ma ridurre solo il grasso equivale al dimagrimento.

Come ridurre il grasso ma mantenere la massa muscolare? Proteine sufficienti ed esercizio (quasi) fino allo stremo di un gruppo muscolare. Nulla più. E per i lardominali? Uno strumento comodo e semplice per ingrandirli. Il segreto è e rimane deficit calorico e costanza: non fate finta di non saperlo. La ruota addominali EliteAthlete risolve proprio questo, e dà anche un tappetino per le ginocchia (anche se in sé è un po’ piccolo), ma la ruota è di buona fattura.

12-in-1 push-up Cretee

Poche spiegazioni qui: chiunque sia il designer ha avuto un lampo di genio assoluto. Fare i push-up è uno degli esercizi base per il proprio corpo, e lo lavora molto e quasi ovunque, quando fatto bene. Capito come farla bene, e i risultati vengono da sé.

Ora, la meraviglia dei push-up è che hanno diverse varianti per i muscoli che possono andare a lavorare. Ecco qui un prodotto in plastica di pronto utilizzo dal design geniale. E… maniglie comode e robuste. Senza nulla togliere al resto, ma con costanza e voglia di full-body, potrebbe bastarvi questo.

Pinza a mano Vinmooog

Per alcuni esercizi è necessario avere una buona presa. Questo attrezzino risolve esattamente questo problema, costa il nulla cosmico e si può regolare con una facilità assurda: basta girare una manovella e il gioco è fatto.

E la resistenza arriva fino a 60 kg. Abbiamo visto in giro prezzi più alti con resistenze più basse e/o dalla qualità scadente. Contando poi che è uno strumento piccolino, da usare a mano, potreste anche prenderne due per lavorare contemporaneamente gli avambracci. Ottimo per le trazioni e per le vene sporgenti che piacciono tanto.

E a proposito di trazioni..

Barra per trazioni Ultrasport

Vi basta una porta.

Sì, una porta. Seriamente. Si regola, si monta senza viti, maniglie in schiuma comode comode e costa meno di un hamburger a un pub. La fissate sulla porta e la fissate con gli occhi mentre vi ci appendete o ci fate le trazioni, tutto qui, ready to eat. Push-up, sit-up, pull-ups, c’è tutto. E volendo, se avete voglia, ha comunque i fori e le viti (fornite) per montarla in maniera permanente, seppure spostarla in altezza consente usi diversi.

