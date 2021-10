L’accoppiata per eccellenza di questo periodo è sicuramente composta da funghi e castagne. È vero che la zucca è un alimento molto utilizzato nei mesi autunnali, ma il suo gusto non è paragonabile a quello dei funghi. O delle gustose caldarroste appena pronte a cui è difficile rinunciare.

È per questo che sono tanti i piccoli paesi della Basilicata che nel weekend di fine ottobre organizzano una sagra dedicata. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino ci saranno 3 manifestazioni assolutamente da non perdere. Diverse altre cittadine erano solite organizzare sagre di questo tipo, ma purtroppo a causa del Covid alcune sono state posticipate.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per goderci l’accoppiata autunnale vincente non possiamo perderci queste 3 sagre in Basilicata

Quale migliore occasione per fare una passeggiata immersi nel verde e gustare i prodotti tipici della zona. La Basilicata è una regione che negli ultimi anni sta conquistando l’attenzione di molti turisti. In un precedente articolo abbiamo parlato delle sue meravigliose spiagge. Di preciso di 3 spiagge belle da togliere il fiato da visitare per il weekend di fine estate. Ma questa regione ha tantissime altre attrazioni da offrire e merita davvero l’attenzione che sta ricevendo.

Come prima meta partiamo da uno dei borghi più belli d’Italia, Viggianello. Con la manifestazione “Il Gusto del Pollino” offre mercatini di prodotti tipici e degustazioni di funghi e caldarroste. Arrivato alla Nona Edizione, questo evento dura fino al 14 novembre, ma soltanto nei weekend.

Passiamo poi al paesino con il ponte tibetano più lungo del Mondo, Castelsaraceno. Torna dopo un anno di stop la Festa della Montagna, un evento ricco di esperienze da fare. Due giorni, il 30 e il 31 ottobre, di escursioni guidate, stand enogastronomici con tanto di concerto serale.

Il Bosco Difesa

Finiamo con un altro paesino ai piedi del Pollino, Castelluccio Inferiore. Raduno presso il Bosco Difesa per una passeggiata alla ricerca dei funghi con un esperto micologo. Visita alla mostra micologica e tanti stand in cui degustare la castagna “Munnaredda” e prodotti tipici locali.

Insomma, per goderci l’accoppiata autunnale vincente non possiamo perderci queste 3 sagre in Basilicata. Non ci resta che controllare le offerte di hotel, treni e aerei e immergerci in questa esperienza. Dopo aver fatto un salto nel Parco del Pollino perché non approfittarne e visitare Matera e gustarne i piatti tipici? In Basilicata non si possono non assaggiare i piatti del luogo, ogni paesino nasconde delle perle uniche.

Approfondimento

5 posti da vedere assolutamente in Basilicata che non tutti conoscono per una vacanza all’insegna del risparmio e ricca di sorprese