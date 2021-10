Bastano poche intelligenti azioni per rendere i gesti quotidiani più ecologici. Per risparmiare energia andrebbero montate ovunque lampadine a basso consumo, ad esempio, oppure fare attenzione a come e quanto usare gli elettrodomestici. Anche una cosa semplice come lavarsi i denti richiede alcuni piccoli accorgimenti.

L’arrivo dell’inverno e il rincaro delle bollette non aiutano a tenersi i soldi in tasca. Abbiamo deciso, allora, di preparare una piccola guida per far capire ai Lettori che vivere in una casa che rispetta l’ambiente e fa risparmiare tanti soldi è possibile.

Basta poco

È importante adattare la casa in chiave ecologica. Nel piccolo di ciascuno si può cercare di vivere in modo più green. Non è solo una questione morale o di rispetto dell’ambiente: uno stile di vita più sostenibile può aiutare a risparmiare molto denaro, tagliando gli sprechi.

Il futuro del Pianeta è nelle mani dell’uomo, non solo dei governanti o di legislatori e scienziati. Tutti possono fare la loro piccola parte e contribuire, avendo anche un ritorno personale nelle proprie tasche che non fa mai male. La consapevolezza ecologica parte soprattutto dai piccoli gesti quotidiani, come per esempio il lavarsi i denti.

Non tutti sanno, infatti, che si spreca tantissima acqua quando si mette mano a spazzolino e dentifricio. Il più delle volte, infatti, l’acqua continua a scorrere, con il risultato che, quando arriviamo al momento dello sciacquo, se n’è sprecata a decine e decine di litri. Stessa cosa per la doccia: quando ci si insapona, è meglio tenere chiuso il rubinetto!

Anche usare il meno possibile la lavatrice è una buona idea per risparmiare. Non ha molto senso far partire un lavaggio per un paio di magliette: il cestello va riempito completamente, in modo da usare l’elettrodomestico con meno frequenza e quindi risparmiare acqua ed energia.

Un’utile raccomandazione è quella di sostituire tutte le normali lampadine con gli analoghi modelli a basso consumo, che ormai si trovano in tutti i supermercati. Chi ne ha la possibilità, a seconda della zona in cui vive, potrebbe pensare inoltre all’installazione di impianti per sfruttare l’energia pulita: solare, o eolico.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, infine, ci sono varie possibilità. Le biciclette con pedalata assistita o e-bike sono un’ottima soluzione. Chi non può fare a meno della macchina potrebbe pensare di scegliere uno dei nuovi modelli ibridi o elettrici, con giudizio e attenzione. Anche le auto elettriche, infatti, se abusate possono diventare inquinanti quanto quelle a benzina per l’ambiente: produrre le batterie necessarie, infatti, inquina parecchio. Il vero impegno parte dai piccoli gesti quotidiani!