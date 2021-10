La Basilicata è ancora una regione un po’ sottovalutata. Negli ultimi anni, anche grazie al titolo di Capitale Europea della Cultura assegnato a Matera, si è presa qualche rivincita. Finalmente tanti italiani sono partiti alla scoperta di questa incredibile regione che ha tanto da offrire. Panorami mozzafiato, montagne e spiagge da sogno e prodotti tipici di una bontà infinita. Dal Tirreno allo Ionio, sono tanti i posti da visitare che ci rapiranno in un istante.

Ma un posto d’onore va sicuramente riservato alla splendida città dei Sassi, Matera. La bellissima Betlemme italiana che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. I Sassi, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1993, sono un paesaggio più unico che raro. Un piccolo presepe in tufo scavato nella roccia che lascia senza fiato. Cultura, tradizioni e buon cibo sono il punto focale di questa meravigliosa città. E quindi tra un giro nel Sasso Caveoso e l’altro nel Sasso Barisano ci meritiamo una pausa. E quale occasione migliore per assaggiare i prodotti tipici del posto?

I migliori ristoranti tipici di Matera assolutamente da provare secondo il Gambero Rosso

Se non sappiamo dove fermarci per un pasto lucano della tradizione ecco qualche consiglio direttamente dal Gambero Rosso. Questa piattaforma di formazione e promozione del settore Wine Travel Food italiano è famosissima per le sue guide. Per un’insegna è un riconoscimento prestigioso a cui aspirano in molti.

Cominciamo da Trattoria Lucana, dove le materie prime del territorio sono fondamentali. Qui si possono gustare le orecchiette con cime di rapa e peperone crusco. Ma anche un piatto dedicato a Mel Gibson che a Matera a girato il colossal mondiale “La passione di Cristo”. Prezzi medi che sono perfetti per chi non vuole spendere troppo.

Continuiamo con L’Abbondanza Lucana, dello chef Francesco Abbondanza. Una location suggestiva in cui assaporare i prodotti tipici lucani, ma anche delle rivisitazioni. Il prezzo qui lievita leggermente ma sicuramente un posto da provare che promette e garantisce qualità.

Le Bubbole è un ristorante che si trova all’interno del suggestivo Palazzo Gattini. Piatti di mare e di terra che sono un’esplosione di sapori e colori. Fascia di prezzo alta anche per questo ristorante, ma assolutamente da provare.

Finiamo con Vitantonio Lombardo, ristorante stellato dello chef Vitantonio Lombardo. Lo chef ritorna nella sua terra d’origine per un percorso degustazione davvero incredibile. Il tutto racchiuso in un contesto magico come una grotta.

Ecco i migliori ristoranti tipici di Matera assolutamente da provare secondo il Gambero Rosso. Se invece cerchiamo un locale che non sia solo un ristorante, la risposta è Area8. Questo cocktail bar e ristorante serve piatti della tradizione abbinati a drink originali. Ma anche vini del territorio da gustare in questa location molto particolare.