Attraverso i social media è possibile far crescere il proprio blog e, volendo, anche i propri guadagni tramite l’affiliazione di marketing. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, così come tanti altri, sono ottimi canali di guadagno per molti influencer, ma possono essere perfetti anche per persone comuni che vogliono iniziare questo tipo di attività o che semplicemente vogliono raggiungere un pubblico più ampio con i loro personali messaggi. Un esempio di social media che può incentivare la visibilità della persona in questione o del suo sito è Pinterest.

Come crescere su questo social media consigliato da molti influencer di successo

Ogni influencer utilizza i propri canali di comunicazione per avere successo. In genere queste persone dichiarano che è meglio avere due o tre canali, non oltre, per poter curare al meglio ogni profilo e i contenuti su di essi. Così facendo, il pubblico si fidelizzerà e sarà più facile sponsorizzare i vari prodotti digitali e non. Un canale sarà quello principale mentre gli altri saranno il supporto ed aiuteranno a garantire traffico al principale.

Come detto in precedenza, oltre a canali quali Facebook, YouTube, Instagram e via discorrendo, anche Pinterest risulta essere un buon canale di comunicazione, ma, a differenza di altri social media, non è strettamente basato sui follower, ma bensì sui contenuti. Ecco, dunque, i trucchi di come fare per crescere su questo social media consigliato da molti influencer di successo:

creare un profilo accattivante in modalità business anziché privata;

fare una bella descrizione presentandosi ed indicando il proprio sito o canale principale (per molti ad esempio potrebbe essere YouTube);

postare con regolarità giornaliera foto e/o video utilizzando il formato ottimale per l’applicazione che, in questo caso, risultano essere le fotografie e video verticali;

utilizzare foto e video di qualità;

immettere un link in uscita che porta ad un argomento trattato, inerente all’immagine, sul proprio canale o sito;

attenersi alle regole generali della piattaforma di condivisione.

Altri social media da valutare per divenire un possibile influencer di successo

Anche se consigliato da molti influencer di successo, Pinterest non è l’unico canale che si può utilizzare per espandere i propri follower. Attualmente tra i più utilizzati troviamo:

Facebook;

Instagram;

Linkedin;

Pinterest;

Tik Tok;

Twitter;

YouTube.

Naturalmente è essenziale definire il proprio target e creare la strategia migliore per esso.

