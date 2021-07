Il geranio è una pianta erbacea dall’incredibile fioritura e bellezza, infatti è molto comune possederla per la sua funzione ornamentale in balcone o in terrazzo.

I colori dei suoi fiori sono vivaci, anche se bisogna specificare che ogni specie ha foglie che si differenziano per tonalità di colore e forma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La coltivazione di questa pianta è molto semplice e non richiede particolari cure o attenzioni, perfetta anche per i principianti.

Per salvaguardare la salute della pianta è consigliato fare attenzione quando l’annaffiamo, dandole dell’acqua solo quando il terriccio è asciutto anche in profondità.

Inoltre in estate bisogna bagnarla quotidianamente cercando di evitare l’acqua calcarea e i ristagni idrici che possono essere dannosi per la pianta.

Per garantire fioriture straordinarie e durature del nostro geranio basta 1 sola mossa

È importante, durante la stagione calda, rimuovere rapidamente i fiori secchi, altrimenti difficilmente riusciremo ad assicurarci nuove e prolungate fioriture della pianta.

È un’operazione molto semplice, dovremo solo eliminarli poco al di sopra delle prime foglie che troviamo sotto l’infiorescenza.

Se vogliamo vederla sempre fiorita, è fondamentale garantirgli la giusta condizione per far sì che i nostri gerani usino tutta l’energia per produrre nuovi fiori.

Le più importanti operazioni di potatura si devono fare sempre in primavera e in inverno, quando la pianta viene cimata, eliminando anche i rami troppo alti. Per farlo utilizziamo delle cesoie.

Ma attenti perché sembra incredibile ma per garantire fioriture straordinarie e durature del nostro geranio basta 1 sola mossa: disinfettare le cesoie.

Infatti queste si devono disinfettare attentamente per diminuire il rischio di infezioni per la pianta. E non solo, ricordiamo anche di cambiarle se notiamo segni di usura o ruggine perché anche questi sono validi motivi per rovinare le nostre preziose piante di geranio.

L’olio essenziale

Non tutti sanno che in aromaterapia l’olio essenziale di geranio è utilizzato per contrastare ansia, stress ed insonnia.

Quest’olio ha delle incredibili proprietà benefiche, quali antidepressive ed antinfiammatorie, per questo ideali nel trattamento di questa tipologia di problematiche.

È in grado di stimolare la guarigione in caso di ustioni e ferite grazie alle sue proprietà cicatrizzanti.

Inoltre ha anche proprietà diuretiche, infatti aiuta il nostro organismo ad eliminare le tossine e i liquidi di troppo.