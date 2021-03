Nel mondo moderno spesso dimentichiamo che anche le piante più comuni e meno nobili, in realtà possono essere alleate preziosissime per aiutarci a combattere i malanni quotidiani. Le erbe, infatti, possono donare incredibili benefici alla nostra salute, se sappiamo come sfruttarle al meglio. Anche le piante più insospettabili e che vediamo tutti i giorni possono correrci in aiuto. Tra queste, ce n’è una preziosissima, che viene considerata un’erbaccia ma in realtà è ottima contro crampi addominali, disturbi dell’intestino e anche mestruazioni dolore. Stiamo parlando della borsa del pastore. Viene considerata un’erbaccia infestante ma in realtà è ottima contro i crampi addominali, ecco come sfruttarla.

Usata da sempre come rimedio naturale

La borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris) è una pianta comunissima in tutta la nostra penisola, che spesso cresce anche ai bordi delle strade o nei fossi. Si riconosce per i suoi steli ricoperti di piccoli frutti a forma di cuore. La borsa del pastore viene utilizzata da secoli nella medicina popolare, e per ottime ragioni. Un infuso di borsa pastore può aiutarci a combattere i disturbi quotidiani, grazie alle sue proprietà astringenti e antiemorragiche. È anche commestibile, da mangiare sia cruda in insalata, sia cotta in minestre e stufati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Viene considerata un’erbaccia infestante ma in realtà è ottima contro i crampi addominali. Come preparare un infuso

Qual è il modo più semplice e veloce di sfruttare le proprietà curative di questa pianta? Semplicissimo: basta creare un infuso. Portiamo a ebollizione un pentolino d’acqua, e immergiamo diversi steli della pianta, precedentemente lavati. I risultati migliori si otterranno utilizzando una pianta fresca appena raccolta, ma la borsa pastore si presta bene anche all’essiccatura, basta tenerla in un luogo fresco e asciutto e ben ventilato.

Possiamo prepararci un’ottima tisana di borsa pastore tutte le volte che ci troviamo alle prese con dolori o crampi addominali. Questa pianta saprà aiutarci a combattere il dolore.

Ma la borsa pastore non è l’unica a nascondere proprietà utili per la nostra salute. Ecco anche come sfruttare la santoreggia e sfruttarla in cucina.