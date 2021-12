La mattina a volte è un percorso a ostacoli, soprattutto in inverno. Facciamo del nostro meglio per arrivare al lavoro puntuali, alzandoci presto, facendo una doccia veloce, prima di controllare il meteo e constatare che le temperature stanno scendendo. L’ultima cosa che probabilmente vorremmo affrontare sono i finestrini annebbiati della nostra auto. Ma con l’aiuto di soli tre comunissimi materiali, non dovremo più preoccuparci di questo problema che ci ruba tempo prezioso la mattina.

Quando la temperatura esterna è significativamente più bassa di quella all’interno dell’abitacolo, l’acqua contenuta nell’aria dell’abitacolo crea la condensa sul vetro. Un parabrezza ricoperto di condensa non è solo fastidioso, ma soprattutto è pericoloso. L’appannamento tende a ridursi con il tempo e attivando l’aria dal cruscotto dell’auto, ma in realtà per evitare che i vetri della macchina si appannino, basta questo geniale ed economico sistema fai da te assolutamente efficace.

I materiali igroscopici

I materiali igroscopici sono quei materiali che sono in grado di assorbire l’umidità dall’aria (a differenza dei materiali idrofili che assorbono acqua liquida). Molti di noi usano in casa i sali assorbi-umidità. Tra le sostanze igroscopiche ci sono sicuramente il sale da cucina o la carta, le fibre tessili oppure il gel di silice. Le lettiere dei gatti per esempio contengono materiale igroscopico per assorbire l’urina dei felini ed eliminare i cattivi odori.

Per evitare che i vetri della macchina si appannino basta questo geniale ed economico sistema fai da te assolutamente efficace

Tutto quello di cui abbiamo bisogno per superare questo problema durante la stagione fredda sono tre cose: un calzino, un rotolo di nastro adesivo e un po’ di lettiera per gatti.

Al nostro scopo, alcuni tipi di lettiera per gatti funzionano meglio di altri per questo trucco. Le lettiere non agglomeranti o con cristalli di silicio sembrano funzionare meglio invece della tradizionale lettiera di argilla. Quando si tratta della scelta dei calzini, optiamo per quelli da ginnastica, poiché abbiamo bisogno di un materiale che sia il più traspirante possibile. E fortunatamente, il tipo di nastro non ha importanza.

Ecco cosa fare. Dobbiamo versare la lettiera all’interno del calzino. Per tenere il risvolto del calzino aperto durante questa operazione, aiutiamoci col rotolo di nastro adesivo. Inseriamo il rotolo in modo da tenere il risvolto del calzino aperto. Prendiamo la lettiera del gatto e riempiamo il calzino fino a circa il punto in cui inizierebbe la caviglia. A questo punto rimuoviamo il rotolo di nastro e leghiamo il calzino a livello della lettiera. Possiamo anche infilare il tutto in un secondo calzino per una maggiore resistenza.

La condensa che si crea nella macchina verrà assorbita dalla lettiera, risolvendo i nostri problemi del parabrezza appannato.

Se non avessimo un gatto o non volessimo acquistare una lettiera per gatti, bisognerebbe trovare un’altra sostanza igroscopica (che assorbe umidità). Si possono utilizzare anche sali assorbiumidità con il loro contenitore, posizionandoli nella zona dell’abitacolo dove circola l’aria.