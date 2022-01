Tra gli strumenti più utilizzati in casa c’è il ferro da stiro che è diventato indispensabile tanto quanto la lavatrice. Come molti sanno per un bucato sempre profumato e pulito basta 1 solo prodotto naturale che potrebbe fare la differenza.

Utilizzando spesso la lavatrice in casa, il ferro è utilissimo per avere il bucato pulito sempre pronto in poco tempo. Infatti, una volta lavato ed asciugato sarà necessario utilizzarlo, ma dovremo adottare le giuste accortezze affinché sia sempre efficace.

Per eliminare lo sporco dal ferro da stiro basta questo prodotto profumatissimo che alcuni utilizzano per lavare il bucato

Per prima cosa è bene sapere che quando stiriamo dovremmo versare qualche goccia di olio essenziale nel ferro da stiro per questa straordinaria ragione.

È importante anche pulire periodicamente la piastra del ferro da stiro per far sì che duri molto tempo e non rilasci macchie sui nostri capi.

In questo caso, invece di utilizzare dei prodotti chimici potremo ricorrere ad un prodotto che spesso abbiamo già in casa che si rivelerebbe un prezioso alleato.

Si tratta del sapone di Marsiglia, apprezzatissimo per la sua incredibile versatilità e per la sua inebriante profumazione. Tra le sue proprietà troviamo anche quella sgrassante che ci permette di eliminare lo sporco, sciogliendolo. Allo stesso tempo si rivela anche molto efficace per eliminare eventuali aloni di bruciatura che a volte si formano sulla piastra.

Dovremo solamente scaldare il ferro accendendolo alla presa e, quando avrà raggiunto il giusto calore, spegnerlo.

Ecco come procedere

A questo punto basterà solamente appoggiare sulla piastra del ferro da stiro un blocco di Sapone di Marsiglia.

Attendiamo finché la piastra si sarà raffreddata e intanto procuriamoci un foglio di giornale e accartocciamolo su sé stesso. Fatto ciò, strofiniamolo sulla piastra per eliminare una volta per tutte lo sporco accumulatosi con una sola mossa.

Ricordiamoci poi di passare il ferro ad alta temperatura su di uno strofinaccio pulito, prima di stirare nuovamente. Questo procedimento sarà utilissimo per concludere l’operazione e lo renderà pronto ad essere utilizzato nuovamente.

Pochi sanno, quindi, che per eliminare lo sporco dal ferro da stiro basta questo prodotto profumatissimo che alcuni utilizzano per lavare il bucato.

Alcuni suggerimenti

Per prima cosa, prima di utilizzare prodotti naturali sul ferro da stiro dovremo assicurarci che questi non lo danneggino.

Per ogni tipo di dubbio è consigliato leggere le istruzioni ed eventualmente chiedere consigli al negozio di riferimento.

