Siamo approdati nel nuovo anno da pochi giorni ma le tendenze moda per il 2022 sembrano essere già definite. Abbiamo già infatti aperto la parentesi per i capi di abbigliamento che andranno forte nei prossimi mesi per essere alla moda ad ogni età. Infatti a 50 anni altro che piumini, ecco 3 bellissimi cappotti che spopoleranno nel 2022 per un inverno alla moda.

Ad impreziosire il nostro stile, però, non sono solo i vestiti perché un taglio di capelli adeguato può avere molto più impatto. Grazie al taglio azzeccato, infatti, possiamo essere in linea con le tendenze del momento e, allo stesso tempo, nascondere gli anni.

Ed infatti per ringiovanire il viso a 50 anni ecco colori e tagli di capelli alla moda nel 2022.

Un grande ritorno

Prima di pensare a quali potrebbero essere i tagli per cui optare per la prossima stagione, concentriamoci sui colori. Tornano per il 2022 le nuance color nero, tant’è che quella in arrivo è prevista come black spring (primavera nera). Più in generale, i toni scuri saranno quelli che detteranno moda nei prossimi mesi con un netto richiamo agli anni ’80.

Per il 2022 anche i toni biondi abbandoneranno i colori freddi spostandosi verso sfumature più calde con richiami ai toni sabbia.

Ultimo, ma non meno importante, è “two tone hair” ovvero 2 toni a contrasto l’uno sull’altro sempre di ispirazione anni ’80.

Le modelle più in voga sui social infatti stanno cominciando a sfoggiare un biondo neutro sulla parte superiore a contrasto con toni castani.

Se siamo già soddisfatti del colore che portiamo ma abbiamo bisogno di una scossa al nostro stile i tagli dell’anno sono svariati. Sulla scia dello scorso anno continuano a spopolare i tagli bob e super bob portati poco sopra o poco sotto il mento. Perfetti ad ogni età, le linee ingentiliscono anche i volti più tondi donando nuova gioventù.

Rispetto all’anno passato, invece, si evolve il classico pixie. Nonostante il taglio corto, i nuovi pixie vertono sulla crescita naturale del capello, donando un senso di ordinata scompostezza.

Tendenza che si riflette anche nei tagli lunghi come il Luxe-Looking hair, classico taglio lungo con scalature nette e decise. Per il 2022 la tendenza sarà quella dei richiami al selvaggio e alla natura per far tornare a ruggire la parte più giovane che è in noi.

