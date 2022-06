Le erbe infestanti nell’orto sono davvero rognose e tutti vorremo rimuoverle, in quanto assorbono e rubano tutti i minerali e i nutrienti alle nostre colture, specialmente di pomodori, zucche e fagiolini. Molti ricorrono all’estirpazione manuale, ma è una gran fatica e richiede tempo e pazienza, per assicurarsi di aver rimosso per bene tutte le radici, che normalmente sono profonde. Alcuni adoperano la tecnica della pacciamatura, oppure si armano di vodka.

Le due tecniche più in voga

Tenere in ordine le proprie colture è prerogativa di tutti gli amanti del giardinaggio, oltre a escogitare soluzioni per piazzare qua e là le migliori piante antizanzare. Abbiamo accennato alla tecnica della pacciamatura, che consiste nel predisporre un telo con appositi fori, nel nostro orto, per evitare che intorno alle colture possano crescere erbe infestanti. Indubbiamente molto efficace. Altri ricorrono a una miscela di vodka e acqua, che essicca le erbacce giovani sul nascere. Un metodo che richiede sicuramente una certa costanza, ma che dà le giuste soddisfazioni. Molti, però, non sanno che si può ricorrere ad altre strategie per impedire alle erbe infestanti di attaccare le nostre piante o, sorpresa sorpresa, per imparare a conviverci e trarne dei vantaggi.

Per eliminare le erbacce infestanti dall’orto non usiamo solo vodka e pacciamatura ma anche questi rimedi originali

Per gli amanti del design e degli orti curati e ordinati, esiste una soluzione molto graziosa, ovvero quella di realizzare le cosiddette bordature ornamentali, che non sono altro che siepi. Le siepi sono sempre belle da vedere, creano dei suggestivi angolini d’ombra e, cosa più importante, non lasciano spazio alle tanto odiate erbacce. Lo stesso si può dire dei sentieri con i ciottoli. Le erbacce faranno molta fatica a crescere tra un ciottolo e l’altro. Altrimenti possiamo optare per non eliminare affatto queste temutissime piante. Addirittura, molti le piantano appositamente intorno all’orto, per ricreare il naturale equilibrio dell’ecosistema. In questo caso, si parla di orto sinergico. Secondo questa teoria, le erbe che crescono spontaneamente nel nostro orto, andrebbero lasciate dove sono, in quanto rimuoverle significherebbe alterare la normale composizione del terreno e privarsi di queste piante considerate nocive, vorrebbe dire precludersi l’opportunità di avere piante che si aiutano a vicenda.

Aspettare il momento giusto

Molte di queste erbe infestanti, come ortica o stellaria, sono commestibili e perfette per arricchire le nostre ricette. Inoltre, un orto vario, riduce l’attacco dei parassiti. Questi ultimi, in un orto molto variegato, non riconoscono l’odore delle piante che vogliono mangiare, in quanto risulta confuso e mescolato alle altre. Perciò il consiglio è di aspettare che le erbe infestanti crescano e capire se possono o meno dare giovamento alle nostre colture. Quindi soltanto in un secondo momento estirpare quelle nocive. Perciò, per eliminare le erbacce infestanti dall’orto (o per non eliminarle), non ci resta che sperimentare e trovare la tecnica che più si adatta alle nostre esigenze. Nel dubbio, meglio chiedere consulenza al nonno, che in quanto ad orto, è sempre il maggior esperto.

