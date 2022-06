Tra tutti gli aspetti negativi che porta con sé l’arrivo della stagione estiva, c’è senza dubbio la lotta perenne contro le zanzare, che con il caldo umido fanno subito festa. Sono tantissimi i rimedi naturali fai da te per allontanare questi insetti fastidiosi, ma non sempre risultano così efficaci. Ecco perché molti, prediligono l’azione naturale di alcune piante, che si dimostrano ottimi repellenti antizanzare. Oltre a calendula e citronella, le più gettonate, andiamo a scoprire altre 3 piante nemiche delle zanzare.

Odori fastidiosi per le zanzare

L’odore dei petali della calendula è molto intenso e le zanzare non lo gradiscono affatto. È senza dubbio una pianta resistente, che non richiede cure eccessive. Quindi ha un doppio vantaggio. Anche la citronella è un buon alleato contro questi insetti succhia sangue. In questo caso, però, le zanzare non odiano l’odore della pianta in sé, ma semplicemente questa essenza le disorienta e nasconde l’odore delle potenziali prede. Queste piante sono valide scelte contro le zanzare, ma ne esistono altre che forse usiamo più di frequente e che ci tornano utili anche in altri ambiti.

Calendula e citronella sono ottime piante antizanzare, ma ci sono altre 3 curiose varietà da interno o da giardino altrettanto efficaci

Le erbe aromatiche sono un forte alleato contro le zanzare. Tutti ne abbiamo qualche vasetto sul nostro balcone e ora che sappiamo che sono ottimi repellenti per gli insetti, è facile immaginarsi che aumenteranno sensibilmente. La menta in modo particolare rilascia un odore molto fastidioso, così come il basilico. Purtroppo, una sola piantina potrebbe non bastare, ma armandoci di due o tre vasetti, potremmo avere un nuovo grande alleato contro questi insetti estivi. Anche la lavanda si rivela efficace in questo senso. Allontana le zanzare, ma attira le api, quindi è preferibile piazzarla in giardino, dove queste ultime non danno particolare fastidio.

Ultima ma non per importanza

E infine abbiamo una pianta insospettabile, che molti di noi hanno in casa per via dei nostri amati gattini: l’erba gatta. Questa pianta è un potente antizanzare. È infatti dieci volte più efficace rispetto alla maggior parte dei repellenti chimici che troviamo in commercio. Se non abbiamo gatti, possiamo optare per l’olio essenziale di erba gatta, da spruzzare sul balcone per prevenire le odiose punture di zanzara. Calendula e citronella sono ottime piante antizanzare, ma queste alternative sono pratiche, utili e perfette per trascorrere un’estate in giardino o sul balcone senza grattarsi braccia e gambe, tempestate di punture.

