In Italia non ci distinguiamo sicuramente per il rispetto delle regole. La nostra fama di “furbetti” ce la siamo guadagnata negli anni e difficilmente riusciremo a levarcela.

Non siamo tutti così, per fortuna, ma molte persone pensano sempre di farla franca, nonostante gli errori, spesso grossolani.

Uno dei settori in cui commettiamo più errori in assoluto è la guida. Le statistiche parlano chiaro: in Italia, ogni anno, vengono fatti circa 79 milioni di multe, a causa di infrazioni di diversa natura. Chiaramente, però, ancora oggi molte persone non pagano le multe ricevute.

In particolare, uno degli errori più diffusi è proprio quello di cui stiamo per parlare. Molti di noi, sbagliando, considerano questo errore una semplice “leggerezza”. Il problema, però, è che può costarci fino a 332 euro di sanzione e, soprattutto, si tratta di un errore che potrebbe mettere a rischio la nostra vita. Ecco di cosa si tratta.

In arrivo fino a 332 euro di multa per chi guida facendo questo errore clamoroso e troppo diffuso

Vedersi recapitare una multa a casa non è mai piacevole, soprattutto se l’errore si poteva facilmente evitare. Attenzione, però, perché non stiamo parlando solo di errori che riguardano la guida.

A volte, infatti, può capitare di commettere infrazioni anche in casa, magari in totale buona fede. Facciamo attenzione, in particolare, a questo errore commesso da molti in casa e che può valere una multa da ben 3.000 euro.

Molti di noi fanno questo gravissimo sbaglio alla guida

Un errore che, invece, molti di noi fanno alla guida è quello di non allacciare la cintura di sicurezza. Si tratta di uno degli errori più diffusi e che, ancora oggi, causa diverse multe ogni anno.

Allacciare la cintura di sicurezza è un obbligo, introdotto ufficialmente nel 1988. L’articolo 172 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri, l’utilizzo delle cinture di sicurezza. L’obbligo riguarda sia chi è seduto nei sedili anteriori sia in quelli posteriori, riservando particolare attenzione ai bambini.

Facciamo, però, attenzione ad alcuni particolari.

Attenzione a questi aspetti importantissimi

L’articolo 172 è molto specifico sulle direttive da seguire in presenza di bambini di statura inferiore a 1,50 metri. Bisognerà mettere gli stessi in una situazione di sicurezza, con un sistema di ritenuta per bambini, idoneo al loro peso e omologato secondo le direttive imposte dalla legge. Inoltre, chi trasporta bambini, ha l’obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme atto a prevenire l’abbandono del bambino.

Chiunque non dovesse attenersi alle disposizioni di legge, sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da 83 € a 332 €. Ecco spiegato il motivo per cui potrebbero essere in arrivo fino a 332 euro di multa per chi guida facendo questo errore clamoroso e troppo diffuso.

Facciamo, quindi, attenzione ad evitare questo errore che potrebbe costarci davvero caro.