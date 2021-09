Settembre è arrivato e con lui arriva il tanto temuto cambio di stagione: ormai non abbiamo più scuse, dobbiamo iniziare a sistemare l’armadio. Ogni anno, questa buona abitudine ci crea non pochi problemi e cerchiamo sempre di rimandare il tutto.

Finalmente, abbiamo scoperto che bastano 5 trucchetti geniali per un armadio sempre in ordine e organizzato. E sistemare l’armadio ci ha regalato soddisfazione e un pizzico di divertimento.

Abbiamo mai pensato di pulire il nostro armadio prima di riempirlo di vestiti? Questa semplice abitudine potrebbe rivelarsi molto utile. Grazie a questo articolo scopriremo come e perché non dovremo mai dimenticare questo importante passaggio.

Per eliminare germi e batteri da vestiti e cassetti basta 1 solo rimedio della nonna

I nostri armadi e cassetti sembrano sempre essere sull’orlo di un’esplosione. Cerchiamo di non acquistare troppi vestiti ma spesso e volentieri ci concediamo dei regali. E così accumuliamo indumenti che poi dobbiamo spostare ad ogni cambio di stagione.

Quando ci occupiamo dei nostri vestiti facciamo attenzione a lavarli prima di sistemarli in armadi e cassetti. Ma molto spesso non pensiamo che i nostri stessi mobili possono essere un covo di polvere e germi: questo potrebbe essere un problema soprattutto se contengono biancheria intima.

Non vogliamo di certo “contagiare” i nostri indumenti ma come possiamo fare?

Ci sembrerà incredibile ma pulire armadi e cassetti non richiede molto tempo ed è buona norma farlo periodicamente. Non dovremo neanche utilizzare prodotti particolari.

Per eliminare germi e batteri da vestiti e cassetti basta 1 solo rimedio della nonna che risolverà ogni nostro problema.

Ci basterà mescolare 120 cl di alcool etilico, 250 gr di polvere di pomice e qualche goccia di olio di lino. Ricordiamoci di usare sempre le dovute cautele quando adoperiamo questi prodotti. Con le dovute attenzioni, questo preparato ci aiuterà a pulire e disinfettare ogni angolo dei cassetti e a sanificare il nostro armadio. Vediamo adesso cosa fare.

Come procedere

Iniziamo togliendo la polvere con l’aiuto di un panno: ci stupirà scoprire quanta polvere si nasconde in cassetti e armadi.

Poi, con una spugnetta imbevuta nel nostro preparato, andremo a pulire gli interni dei nostri mobili. Puliamo bene ogni angolo: è proprio quello il covo dei batteri.

Infine, utilizziamo un panno in microfibra bagnato e poi strizzato per togliere gli eventuali aloni del nostro prodotto. Poi asciughiamo il tutto con della carta da cucina.

Sarà importante far prendere aria ai nostri cassetti e armadi dopo aver fatto questo lavoro. Se possibile lasciamoli all’aria aperta: così l’eventuale odore andrà via e i nostri vestiti non prenderanno strani profumi.

Ecco come eliminare germi e batteri: i nostri vestiti e i nostri mobili saranno finalmente puliti e igienizzati.