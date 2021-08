Pochi lo sanno, ma negli ultimi dieci anni si è assistito ad un aumento sostanziale nei casi riscontrati di una determinata tipologia di tumore. Parliamo del tumore alla tiroide, condizione che colpisce soprattutto le donne nella fascia tra i 40-60 anni di età. Per venire incontro ai nostri Lettori, oggi capiremo quali sono i sintomi e come prevenire questo tumore sempre più diffuso negli ultimi anni.

Per riuscire a scoprire la possibile presenza di questo tumore è necessario fare attenzione alla presenza di noduli nella tiroide. Questi possono essere identificati toccandosi con attenzione la zona del collo corrispondente a questo organo. Non è facile, invece, riuscire a identificare dei disturbi riferibili direttamente a questo tumore. Infatti, la tiroide tende a continuare a funzionare in maniera non alterata anche in presenza di noduli, siano essi di natura maligna o meno.

Quali sono i sintomi e come prevenire questo tumore sempre più diffuso negli ultimi anni

I consigli per prevenire il tumore alla tiroide sono essenzialmente due. In primis, è necessario stare attenti alle zone geografiche in cui il gozzo, ossia l’ingrossamento della tiroide, è più diffuso. Nel caso, infatti, questa condizione interessi più del 10% della popolazione, si parla di gozzo endemico.

Secondo l’AIRC nelle zone in cui tale malattia è diffusa per mancanza di iodio si ha un’incidenza superiore di tumori alla tiroide. Se si appartiene a queste zone geografiche è quindi consigliabile inserire nella dieta il sale iodato, sostituendolo a quello utilizzato comunemente in cucina. In secondo luogo, è importante farsi controllare la tiroide dal proprio medico almeno una volta all’anno. Sarà questi a valutare, attraverso palpazione, se vi sono dei noduli nella tiroide e a prescrivere un’ecografia per assicurarsi della presenza di formazioni tumorali.

