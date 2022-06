Mantenersi in forma alle volte è molto più facile di quello che si pensi. Per mantenere un corpo tonico, dimagrire e bruciare calorie non è necessario andare in palestra. La bella stagione favorisce l’attività fisica all’aperto. Una camminata o una corsa aiutano sicuramente a bruciare calorie, a perdere peso e a ridurre il girovita.

Ma da sole queste attività non bastano per tonificare i muscoli specialmente quelli della parte superiore del corpo. E allora ecco 3 esercizi efficaci più uno, che possono essere fatti anche alla fine di una camminata o di una corsa. Questi esercizi aiutano a mantenere più tonici tutti i muscoli del corpo.

Per rassodare i muscoli del corpo non serve necessariamente andare in palestra. E non servono neanche tutte quelle attrezzature che la pubblicità in televisione ci propone ad ogni ora del giorno e della notte. Può sembrare incredibile ma a volte bastano due bottiglie d’acqua per mantenere più toniche e in forma gambe e glutei e braccia. Con solamente 2 bottiglie d’acqua è possibile rafforzare i muscoli delle braccia, i glutei e quelli delle gambe, rimanendo in casa. Sono sufficienti soltanto 15 minuti per tre volte la settimana.

Per dimagrire e mantenersi in forma tonificando i muscoli ecco 3 esercizi più uno, molto semplici da fare all’aperto

Chi invece svolge un’attività fisica all’aperto come per esempio una camminata od una corsa, potrebbe terminare l’allenamento con 3 esercizi. Questi esercizi, molto semplici, aiuteranno il rassodamento delle tre fasce muscolari importanti, petto e braccia, addominali e glutei e gambe.

Per fare questi esercizi basta semplicemente una panchina. Perciò ideale sarebbe terminare la corsa o la camminata vicino a un parchetto, dove in genere sono presenti.

Il primo esercizio da fare sono i piegamenti sulle braccia, quelli che impropriamente vengono chiamate flessioni. Ci si sdraia a terra e si mettono le mani all’altezza delle spalle. A questo punto si solleva tutto il corpo distendendo le braccia e facendo perno sulla punta dei piedi. Mantenendo il corpo rigido e allineato si piegano le braccia e si scende finché il petto non sfiora il suolo. Poi si spinge nuovamente in alto.

Inizialmente si può cominciare con 3 serie da 5 piegamenti per poi aumentare il numero con il miglioramento della forma.

Il secondo esercizio riguarda gli addominali. Ci si sdraia supini su una panchina con il sedere vicino al bordo laterale e le gambe che sporgono totalmente dalla seduta. Si pongono le mani sotto i glutei, si distendono le gambe e si alzano fino a formare un angolo di 45 gradi. Poi si fanno scendere lentamente fino a quando non tornano in linea con il corpo. A questo punto si rialzano nuovamente fino a raggiungere un angolo di 45 gradi e di nuovo si fanno scendere sempre lentamente.

Per questo esercizio si possono fare inizialmente 3 serie di 7 ripetizioni per poi aumentare con il migliorare della forma.

Come allenare gambe e dorsali

Utilizzando sempre la stessa panchina facciamo anche gli esercizi per glutei e gambe. Mettiamoci davanti alla seduta e appoggiamo un piede sulla panchina. Saliamo poi con l’altro piede e scendiamo nuovamente con il primo. Saliamo e scendiamo alternativamente con le gambe per 10 volte. Facciamo questo esercizio per tre volte.

Per dimagrire e mantenersi in forma si può anche fare un quarto esercizio ma serve una barra orizzontale a cui aggrapparsi. Non sarà difficile trovarla nei parchetti attrezzati con i giochi. L’esercizio è molto semplice, ci si aggrappa alla sbarra e si solleva il corpo con le braccia. Con il mento si deve raggiungere l’altezza della sbarra, quindi si scende fino a distendere completamente le braccia.

Chi non è allenato può fare inizialmente due o al massimo 3 ripetizioni a serie per 3 serie. Questo esercizio serve a rafforzare i muscoli dorsali e pettorali.

Per ogni esercizio tra una serie un’altra è consigliata una pausa di un minuto.

