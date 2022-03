Per curare ed eliminare i brufoli da viso, collo e schiena basterebbe utilizzare questi 2 ingredienti naturali utili anche contro il gonfiore sottopelle

I brufoli sono una comunissima manifestazione dermatologica, che colpisce sia uomini che donne. È caratterizzata dalla formazione di piccoli rilievi, che possono avere diverse forme e colori e potrebbero colpire varie zone del corpo, non solo il viso. Anche schiena, collo, spalle e torace potrebbero essere interessati da queste escrescenze fastidiose. Nella maggior parte dei casi, sono di colore rosso contenenti pus, siero o sebo, quindi materia grassa. Possono essere di tipo infiammatorio o non infiammatorio. La seconda tipologia comprende, prevalentemente, i tipici punti neri o peli incarniti.

Ecco perché vengono i brufoli anche da adulti

Le cause per la comparsa di questi brufoli possono essere diverse. Se compaiono in età adolescenziale, allora si parla di acne giovanile. E questo potrebbe dipendere da squilibrio ormonale, da una produzione eccessiva di sebo o un eccessivo accumulo di batteri. Per quanto riguarda quelli che compaiono in età più adulta, lo stress potrebbe avere un ruolo dominante, come una scorretta pulizia della pelle e un utilizzo spasmodico di prodotti irritanti e di scarsa qualità. Ma ne esiste anche una specifica variante che è generalmente più dolorosa di uno con la punta bianca. Si tratta di quelli sottopelle, che avrebbero le stesse cause scatenanti delle altre tipologie. Questi però tendono a comparire principalmente sul viso, schiena, cosce, ascelle e, addirittura, cuoio capelluto. E, soprattutto, potrebbero verificarsi in persone di tutte le età.

I sintomi dei brufoli sottopelle

Questi brufoli hanno una dimensione più ampia di quelli più comuni e non presentano un punto bianco o nero da “spremere” per far uscire il pus. Spesso, se vengono toccati possono infiammarsi, arrossarsi e ingrossarsi. I sintomi più comuni sono quindi dolore concentrato nella zona del brufolo, prurito, gonfiore e pelle screpolata. Ma come si potrebbero combattere questi fastidi in una notte o semplicemente non utilizzando metodi aggressivi, come schiacciarli?

Per curare ed eliminare i brufoli da viso, collo e schiena basterebbe utilizzare questi 2 ingredienti naturali utili anche contro il gonfiore sottopelle

Nel caso in cui si formino in maniera isolata e sporadica, il metodo migliore è quello completamente naturale. Senza usare creme o unguenti che si trovano in commercio. Se al contrario fossero persistenti e venissero molto spesso, sarebbe necessario consultare un dermatologo, per intervenire con trattamenti mirati e specifici. Nel primo caso basterà un rimedio della nonna, che potrebbe essere anche un valido aiuto contro borse e occhiaie, persino per quelle nere. Ovvero il gelo. Infatti, utilizzare cubetti di ghiaccio sulla zona per qualche minuto al giorno allevierebbe il dolore e l’irritazione.

Mentre, per i rossori più persistenti sarebbe più indicato utilizzare l’aloe vera. I molti benefici della pianta aiuterebbero a combattere il gonfiore, il rossore e i batteri responsabili dell’impurità. La pianta grassa è, infatti, rinomata per le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Per curare ed eliminare i brufoli sottopelle, potrebbero essere molto utili questi 2 ingredienti che tutti noi abbiamo in casa.