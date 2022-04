Ecco cosa trapiantare a maggio per un orto ricco di frutta e verdura fino alla fine dell’estate 

L’arrivo del mese di maggio ci porterà nel cuore della primavera, con temperature in netto aumento che ci faranno pregustare la calura estiva. Questo per l’orto è un momento abbastanza favorevole, perché nessuna pianta, tra nuovi innesti e quelle già radicate, andrà più incontro a gelate notturne.

Nonostante ciò, sarebbe opportuno non abbassare mai la guardia, perché, al contrario, il nostro nemico numero uno potrebbe diventare il Sole. Infatti, i suoi raggi, troppo caldi e insistenti, potrebbero bruciare le foglie e seccare eccessivamente il terreno.

Anche gli acquazzoni improvvisi, poi, potrebbero metterci in difficoltà, inzuppando eccessivamente la terra. Per questi motivi dovremmo fare massima attenzione all’irrigazione, cercando un accordo con il meteo e consultandolo di continuo.

Nell’orto di maggio, poi, ci sarebbe tanto da raccogliere, e cioè quegli ortaggi coltivati tra febbraio e aprile, e da seminare per le scorpacciate estive.

Tuttavia, una delle attività più importanti del periodo sarebbe quella del trapianto e in questo articolo scopriremo per quali piante è indicata.

Trucchi per un trapianto perfetto

Trapiantare non significa altro che spostare una pianta da una zona ad un’altra, estraendo le sue radici dall’attuale dimora per interrarle altrove. In particolare, nel mese di maggio potremmo trapiantare in piena terra tutte quelle piante che sono cresciute in semenzaio o sotto ai tunnel.

Infatti, grazie alle temperature decisamente più calde e a doppia cifra anche durante la notte, non avrebbero più bisogno di alcuna protezione per svilupparsi. Prima di trapiantare, però, ci sarebbero alcuni trucchetti da mettere in pratica per non far fallire nessuno dei nuovi innesti.

Innanzitutto, dovremmo smuovere la terra, utilizzando zappa e vanga, per eliminare erbacce e piante spontanee fin dalle radici. Potremmo, poi, anche concimare il terreno, nel caso in cui fosse stato particolarmente sfruttato e quindi impoverito dei suoi nutrienti.

Inoltre, dovremmo livellarlo, predisporre i vari sostegni laddove fosse necessario e scavare i buchi per le nuove ospiti, rispettando le distanze standard per ogni coltivazione.

Ecco cosa trapiantare a maggio per un orto ricco di frutta e verdura fino alla fine dell’estate

Dopo aver appreso qualche trucchetto per evitare fallimenti con questa delicatissima attività di coltivazione, queste sarebbero le piante da trapiantare a maggio:

anguria;

meloni;

melanzane;

zucchine;

peperoni;

pomodoro e pomodorini;

cetrioli;

lattuga;

songino o valerianella;

verza;

cavolo cappuccio;

fagiolini;

fagioli;

zucche;

cavolfiori;

gli ultimi spinaci e biete;

basilico, prezzemolo e altre erbe aromatiche.

Infine, per recuperare spazio, potremmo consociarne alcune e cioè coltivare accanto specie diverse che trarrebbero beneficio da questa vicinanza. Per esempio, potremmo unire peperoni e cetrioli, melanzane e lattughe oppure fagioli e fagiolini con le cipolle.

Allora, ecco cosa trapiantare a maggio per un orto stracolmo di varietà da poter raccogliere da fine maggio a fine agosto.

