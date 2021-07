Nei mesi scorsi abbiamo spesso parlato della situazione drammatica in cui versa il grafico del titolo. Purtroppo al peggio non c’è mai fine e per chi voglia cavalcare il ribasso di Bioera c’è ancora molto spazio.

A supporto del titolo non arrivano neanche i fondamentali. Qualunque sia il criterio utilizzato, infatti, Bioera risulta essere sopravvalutato. Anche la situazione finanziaria non è della migliori. Il titolo, infatti, fa parte della black list della Consob. Ricordiamo che in questa lista si entra quando la società di revisione esprime un’opinione negativa, o non esprime alcuna opinione sul bilancio annuale della società e non ritiene garantita la continuità aziendale.

Prima di concludere ricordiamo che visto l’andamento degli ultimi anni, la posizione finanziaria netta, una capitalizzazione di circa 3 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità) reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

Per chi voglia cavalcare il ribasso di Bioera c’è ancora molto spazio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 26 luglio a 0,131euro in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è, e non poteva essere altrimenti, ribassista e si avvicina sempre più all’importantissimo supporto in area 0,1005 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ripartenza. Per chi volesse tentare la strada dell’investimento al rialzo sul titolo Bioera, quindi, si potrebbe adottare la seguente strategia. Comprare azioni Bioera in prossimità di area 0,1 euro facendo scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore allo stesso valore.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale