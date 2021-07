Il modo in cui portiamo i nostri capelli può cambiare drasticamente la nostra immagine e il nostro look. Saper acconciare la propria chioma, infatti, è sintomo di eleganza e intelligenza. E bisognerebbe conoscere più pettinature per poter scegliere la più adatta al nostro viso e alle situazioni che ci troveremo a vivere. Ma un problema che ci accomuna è la difficoltà di trovare un’acconciatura giusta quando abbiamo i capelli sporchi e non abbiamo tempo per lavarli. Per fortuna, però, anche a questo c’è rimedio. Infatti, vediamo come portare la nostra chioma quando non c’è tempo di renderla splendente e pulita come sempre.

L’acconciatura da star super alla moda per quando si hanno i capelli sporchi

C’è un modo in particolare in cui potremmo portare i capelli che nasconderebbe i primi segnali di sporcizia. Questo look, soprattutto, rende davvero di tendenza e ci farà assomigliare alle dive di Hollywood che ormai ne vanno matte. Forse alcune avranno già capito di cosa stiamo parlando ma se così non è, saremo più specifici. Si tratta dell’effetto wet, un tipo di look davvero in voga nell’ultimo periodo, per donne forti e decise. Questo look, molto audace e di impatto, può rendere qualsiasi stile unico e inequivocabile. E realizzare l’acconciatura da star super alla moda per quando si hanno i capelli sporchi è davvero semplicissimo. Vediamo come dar vita a questo look in pochissimi passaggi.

Ecco come dar vita ai capelli effetto wet per un look da diva

Dagli anni Novanta, fortunatamente, è spuntata nuovamente questa acconciatura che sta mettendo d’accordo tutte le grandi dive. I capelli wet, infatti, sono ormai una moda a cui poche possono rinunciare, soprattutto per la comodità. Bagniamo velocemente i capelli e passiamo del gel sopra di essi con l’aiuto di un pettine e delle dita, cercando di stenderlo dalla radice alle punte con molta delicatezza. Tireremo così tutti i capelli all’indietro, facendoli apparire bagnati come al mare. Ora, mettiamo un po’ di olio che farà brillare la nostra chioma e se vogliamo aggiungiamo delle mollette per rendere il tutto ancora più glamour.

Approfondimento

Il taglio di capelli che sta spopolando che farà apparire giovani e alla moda