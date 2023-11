In una seduta debole per il Ftse Mib si distingue un titolo che ha guadagnato oltre il 5%. Infatti, l’utile raddoppia e le azioni Zignago Vetro prendono il volo.

I conti dei primi nove mesi dell’anno per Zignago Vetro

I dati relativi ai primi mesi del 2023 sono stati eccezionali per Zignago Vetro. Per valutarne la portata basta guardare i seguenti numeri

ricavisono saliti a 545,85 milioni di euro, in crescita del 17,6%;

il margine operativo lordo ha raggiunto i 168,47 milioni di euro, in aumento del 73,1%;

l’utile netto è più che raddoppiato a 95,62 milioni di euro;

l’indebitamento finanziario netto era sceso a 224,69 milioni di euro, rispetto ai 284 milioni di inizio anno.

Le raccomandazioni degli analisti

I quattro analisti che si occupano di Zignago Vetro hanno un’ottima opinione del titolo. Come si vede, infatti, ben tre hanno un rating Compra adesso, mentre uno ha un giudizio Mantieni. Altre eccellenti indicazioni arrivano dai target di prezzo a un anno emessi dagli analisti nel corso degli ultimi tre mesi. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. È interessante notare come anche nel caso dello scenario più pessimistico le azioni Zignago Vetro sono sottovalutate del 40% circa.

L’utile raddoppia e le azioni Zignago Vetro prendono il volo: cosa aspettarsi secondo l’analisi grafica?

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 7 novembre al prezzo di 13,40 € in rialzo del 5,51% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è saldamente rialzista, ma il rialzo si è fermato proprio sotto la resistenza in area 13,44 €. Una chiusura giornaliera oltre questo livello potrebbe favorire il raggiungimento del livello in area 14,18 € dove la probabilità di inversione è massima.

In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere con il ribasso che prenderebbe forza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 12,70 €.

