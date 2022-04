Dopo anni di fidanzamento, matrimonio e storie d’amore, spesso la routine si impossessa delle nostre relazioni. Dove c’erano farfalle nello stomaco, lacrime di gioia e baci appassionati, rimangono noia e silenzi. Spesso si tratta di una semplice fase evolutiva della coppia, ma in certi casi è il segno che non c’è più sentimento. Tutti noi vorremo avere il potere della chiaroveggenza e capire quando una storia è finita, ma purtroppo ciò è impossibile.

Ciò che però è nel nostro potere è comprendere con alcuni metodi a che punto ci troviamo e se stiamo crescendo con il partner. Oggi vedremo alcune domande da fare a noi stessi e al nostro compagno per vedere se ci si conosce e se c’è del vero sentimento. Ecco perché, per capire se il partner ci tradisce o non ci ama più, basta fare questo test.

I consigli degli esperti

Ogni storia d’amore è a sé stante e possiede regole e caratteristiche uniche. Tuttavia, esistono alcuni metodi per capire se stiamo vivendo una relazione sana e fruttuosa e stiamo costruendo qualcosa con il nostro partner. Gli esperti consigliano di curare molto la comunicazione e di lasciare spazi fisici e spirituali all’altro. Ciò si traduce in una comunicazione chiara e diretta, che evita manipolazioni e informazioni poco chiare. Allo stesso tempo è fondamentale permettere all’altro di realizzarsi e di esprimersi come meglio crede.

Secondo alcuni esperti di terapia di coppia, è possibile comprendere se amiamo il partner e lo conosciamo dovutamente se riusciamo a rispondere ad alcune domande. Innanzitutto, dobbiamo conoscere cosa lo rende felice e triste, quali sono le sue passioni e le cose che detesta. Sembrano domande banali, ma molte persone non riuscirebbero a rispondere anche dopo anni di relazione.

Per capire se il partner ci tradisce, pensa ad un’altra o non ci ama più, basta fare questo test e vedere i risultati

Se siamo adulti e vogliamo una relazione stabile con il partner è fondamentale conoscere quali siano gli obiettivi a lungo termine del nostro compagno. È fondamentale sapere cosa l’altra persona desidera per la propria vita, professionale e personale. Spesso le coppie non condividono i propri desideri e le proiezioni e finiscono per discutere per una semplice mancanza di comunicazione.

Se non riusciamo a rispondere a queste semplici domande la nostra relazione potrebbe essere in crisi. Ma non tutto è perduto, possiamo rivolgerci ad un professionista della terapia di coppia e iniziare un percorso.

