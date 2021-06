Conoscere se stessi e gli altri non è certamente impresa facile. Ciascuno di noi, nella varietà delle proprie forme espressive e nella singolarità di ciascun vissuto, rappresenta un vero e propri microcosmo. Uno studio scientifico ha studiato le correlazioni che esistono tra le preferenze musicali e alcuni tratti di personalità. Vediamo cosa hanno potuto notare i ricercatori.

Quanto parla di noi la musica che ascoltiamo?

Che la musica fosse un altro canale linguistico per comunicare stati d’animo ed emozioni, lo sappiamo sin dai tempi più antichi. Ad oggi, la scienza rivela che i gusti musicali potrebbero essere anche un ottimo strumento per conoscere l’altro. Per capire la personalità propria e altrui basta porre questa semplice domanda dunque.

Secondo i ricercatori le persone sono attratte da determinati stili musicali e sonorità e attraverso la scelta musicale comunicano alcune informazioni su se stesse. Essi hanno individuato tre differenti stili di pensiero per dividere le personalità:

i sistemisti, particolarmente interessati a regole e sistemi. Sono attratti da generi musicali complessi e profondi come l’hard rock, l’heavy metal o il punk;

gli empatisti, attratti da emozioni e pensieri, sono attratti da generi dolci e malinconici come quelli dei cantautori o del soft rock;

gli equilibrati, che rappresentano una sorta di personalità intermedia tra le prime due e tendono ad ascoltare musicalità differenti.

Secondo gli scienziati ben il 95% delle persone rientrerebbe in una delle tre categorie in base ai gusti musicali.

Ecco quale tratto di personalità descrive i vari generi

Successivamente, gli studiosi hanno diviso i gruppi di partecipanti in 5 gruppi di personalità:

stabilità emotiva (soggetti sicuri di sé e poco inclini alla rabbia);

estroversione (persone socievoli ed energiche);

empatia (persone tendenzialmente affettuose e degne di fiducia);

coscienziosità (persone amanti dell’ordine e affidabili);

apertura mentale (persone predisposte alla novità e al cambiamento).

A ciascun tratto è possibile associare determinati generi musicali. Chi ad esempio ascolta musica popolare appare essere più socievole e loquace. Gli amanti del jazz e musica classica sono persone aperte e creative dotate di grande inventiva. I romantici si riflettono meglio nella musica pop rock, nel soul e R&B. Chi invece cerca sfide e nuove avventure tende ad ascoltare musica come l’heavy metal, il rock, il punk e generi simili. Insomma, per capire la personalità propria e altrui basta porre questa semplice domanda relativa ai gusti musicali. Gli scienziati hanno anche appurato un test ad hoc che indaga in maniera più dettagliata le connessioni tra preferenze musicali e personalità.

