Campari è un titolo azionario che negli ultimi ha sempre dato soddisfazione ai suoi azionisti battendo il mercato. Inoltre è uno di quei pochi titoli quotati a Piazza Affari il cui rendimento in un investimento di lungo periodo (i.e. 10 anni) è positivo con una probabilità del 100%. Ovviamente questo è quanto ci dicono le serie storiche, ma non c’è nessuna garanzia che in futuro il titolo possa avere lo stesso comportamento. Ad oggi, il rendimento medio annuo su un periodo di 10 anni è superiore al 30%.

L’ultimo anno, però, non è stato molto brillante avendo fatto peggio dell’indice di riferimento principale a Piazza Affari. Questa debolezza, però, non deve preoccupare. La società, infatti, ha raggiunto una dimensione tale e un’offerta così ampia che i suoi prodotti sono adatti sia alle serate estive che a quelle invernali quando ci si guarda un buon film. Come, ad esempio, i 4 film in uscita a novembre su Netflix e Sky assolutamente da vedere.

Recentemente abbiamo ampiamente discusso la valutazione del titolo secondo l’analisi fondamentale, per cui non ci soffermeremo su questo aspetto. Ricordiamo solo brevemente il giudizio degli analisti secondo i quali il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Secondo l’analisi grafica per Campari il tentativo di rialzo potrebbe essere già al capolinea

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 9,006 euro, in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Se nel medio/lungo periodo l’impostazione del titolo è ribassista, nel breve la situazione è molto complicata. In particolare, per Campari il tentativo di rialzo potrebbe essere già al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, per l’ennesima volta area 9,186 euro (I obiettivo di prezzo) sta frenando le velleità dei rialzisti che potrebbero perdere l’occasione di dirigersi verso area 9,762 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 10,338 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Nel caso di mancata rottura rialzista le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso dirigendosi verso gli obiettivi settimanali in area 6,7 euro.